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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

تعليق مستشار الرئيس

أوميكرون الخفي ونيوكوف.. سلالات جديدة لـ كورونا تضرب العالم في أسبوع

متحورات كورونا
متحورات كورونا

ظهر على مدار عام ونصف، العديد من المتحورات الخاصة بـ فيروس كورونا، منذ ظهوره في الصين، كان من هذه المتحورات ما هو قاتل خطير مثل متحور دلتا، ودلتا بلس، ومنها ما هو سريع الانتشار ولكن أعراضه ضعيفة جدا مثل أوميكرون و أوميكرون الخفي، ولكن في الأيام الأخيرة حذر علماء صينيون، من ظهور متحور جديد وبدأ ينتشر بنفس الطريقة التي ينتشر بها كورونا.

وأكد العلماء أن أعراض هذه المتحور لا تختلف كثيرا عن أعراض فيروس كورونا، وهو ناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، ويستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن متحورات فيروس كورونا الجديد الذي حذرت منه الصين.

اكتشاف سلالة جديدة

حذر علماء الصين من تهديد محتمل للسلامة الحيوية، بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، والتي من المحتمل أن تكون قد انتقلت من الحيوانات إلى الجنس البشري، ولا يمكن تحييدها من خلال الأجسام المضاد، هؤلاء العلماء من جامعة ووهان، أكدوا اكتشافهم بصورة غير متوقعة سلالة NeoCoV "نيوكوف"، في جنوب إفريقيا، بجانب PDF-2180-CoV، مشيرين إلى أنه يتم استخدام بعض أنواع الأنجيوتنسين 2 للخفافيش بكفاءة وفاعلية وكذلك  للجنس البشري للدخول بنفس الطريقة التي يستخدمها فيروس كورونا الرئيسي SARS-CoV-2 الذي تم تحييده للمرة الأولى في ووهان.

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نيوكوف تصيب الخفافيش

وأكد العلماء أن سلالة فيروس كورونا الجديدة "نيوكوف"، تستهدف الخفافيش حاليا، ولا يمكن ردعها عن طريق الأجسام المضادة والتي تقوم باستهداف SARS-CoV-2 أو MERS-CoV، موضحين بأن هذه السلالة نيوكوف NeoCoV ستظل غامضة ومعقدة.

من ناحية أخرى، يراقب العلماء ومسئولو منظمة الصحة في جميع أنحاء العالم، سلسل متحور أوميكرون، الذي عثر عليه في 40 دولة على الأقل بما فيها الولايات المتحدة، بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المتحور الفرعي BA.2 من "أوميكرون"، والذي أطلق عليه اسم "أوميكرون الخفي"، آخذ في الانتشار في جميع أنحاء العالم.

سلالة أوميكرون الخفي

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن هذه السلالة من أوميكرون (BA.2)، تنتشر بشكل أوسع وأكثر سرية من أوميكرون الأصلي، لأن سمات جينية معينة تجعل اكتشافه أكثر صعوبة إلى حد ما، ويشعر بعض العلماء بالقلق من أنه قد يكون أيضا أكثر عدوى، لكنهم يقولون إن هناك الكثير من الأشياء التي لا يعرفون عنها حتى الآن، بما في ذلك ما إذا كانت تتجنب اللقاحات بشكل أفضل أو تسبب مرضا أكثر خطورة.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، قال إن حياة العالم بأثره تغيرت بشكل كامل وحدث بها خلل كبير للغاية، لأنه يعاني من الوباء منذ عامين، ونسمع بشكل يومي عن وباء جديد ومتحور جديد وإصابات جديدة، موضحا أن من الملاحظ خلال الفترة التي نعيش فيها الآن نتيجة متحور أوميكرون، هناك إصابات كثيرة، لقدرة هذا المتحور الهائلة على الانتشار.

وأوضح خلال تصريحات إعلامية، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه من الناحية العلمية، فإن الأمور ليست واضحة، وهذا الفيروس سيكون ضمن الفيروسات الموجودة في المجتمع كغيرها من الفيروسات الموسمية.

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