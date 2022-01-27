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أخبار البلد

تاج الدين: انتشار أوميكرون 3 أضعاف الفيروس الأصلي ومتوقع انتهاءه مع بداية الصيف

صدى البلد

 أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن انتشار متحور أوميكرون يساوي 3 أضعاف قدرة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن قدرة انتشار أوميكرون وصلت إلى 3 أضعاف الفيروس الأصلي و 4 أضعاف الإنفلونزا الموسمية.


وقال د. تاج الدين  إن فيروس كورونا ومتحوارته سيكونوا ضمن باقي الفيروسات المنتشرة والتي نتعامل معها بصورة طبيعية في العالم كله، موضحا أن فيروس كورونا أحدث خللا كبيرا في المنظومات كافة حول العالم، بينما متحور أوميكرون أثبت انتشاره بصورة هائلة وأصاب العديد من المواطنين حول العالم.


وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إلى أن متحور أوميكرون حاليا يصيب عائلة بأكملها، مضيفا أن زيادة الحالات جاءت أيضا في ظل موسم الشتاء وتشابه الأعراض مع الإنفلونزا الموسمية، كما أنه من المتوقع قلة هذه المتحورات خلال الفترة المقبلة وانتهاء انتشار أوميكرون مع بداية فصل الصيف.


وحذر د. عوض تاج الدين المواطنين من تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب، وخاصة بعد توافر الأدوية المضادة للفيروسات، متابعا :" يجب على المواطنين عدم الانسياق خلف أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب، وليس فقط أدوية فيروس كورونا".


وعزا مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية سبب وجود علاج كورونا الجديد في المستشفيات فقط، هو لأنه مازال مسجلا تسجيل طوارىء وهو من الأدوية التي لم تأخذ حظها من التجارب طويلة المدى، مضيفا أن :"هذا العلاج يقلل فرص تكاثر الفيروس داخل الخلايا البشرية ونحن طوال العامين الماضيين استخدمنا مضادات فيروسات كانت تستخدم في علاج أمراض أخرى".

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