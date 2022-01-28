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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفرض الغرامات لمواجهة أوميكرون

مواجهة أوميكرون
مواجهة أوميكرون

قالت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الأيام الأخيرة شهدت تصاعدا واضحا في الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، منوهة بتصريحات وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بأنه من المتوقع تصاعد الإصابات في الأسابيع القادمة وانتشار المتحور الجديد بشكل أكبر، نتيجة أن معدل انتشار متحور أوميكرون يعتبر 4 أو 5 أضعاف من باقي متحورات كورونا.

وأضافت سالم، أنه بالرغم من هذا الوضع الذي عبر عنه وزير الصحة، إلا أننا لازلنا نشاهد عدم التزام، وعدم تطبيق جاد للإجراءات الاحترازية في الشوارع والمواصلات والمؤسسات والهيئات الحكومية، فلا نزال نشاهد عدم التزام بارتداء المواطنين للكمامات وعدم تطبيق أي غرامات عليهم، ولا تزال هناك بعض المقاهي والكافيهات تتهرب من الإجراءات الاحترازية و تقدم لروادها " الشيشة"، ولا تزال بعض الجهات والمؤسسات لا تُجبر المواطنين على ارتداء الكمامات بداخلها، فضلًا عن عدم وجود تفتيش أو مراجعة لأوراق التطعيم الخاصة بالمواطنين.

وطالبت النائبة من الحكومة إعادة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وإعادة فرض الغرامات علي ارتداء الكمامة وكذلك المحال لمواجهة انتشار المتحور أوميكرون الجديد.

اوميكرون كورونا الحكومة وزير الصحة مجلس النواب

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