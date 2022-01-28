سلبية مسحة جميع أعضاء بعثة منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء المغرب بعد غد الاحد عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة



وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، أول أمس الأربعاء، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، بينما صعد منتخب المغرب، بعد التغلب على مالاوي بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر والمغرب مع الفائز من مباراة الكاميرون وجامبيا في نصف نهائي أمم إفريقيا 2022، التي تستضيفها الكاميرون.