قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير إيران بلندن يرفض اتهامات بريطانيا بشأن حادث فيرفورد.. ويؤكد: لا تستند لأدلة
السفارة المصرية بالرياض تدعو المواطنين لمراجعة شركات الطيران والتأكد من مواعيد الرحلات بين مصر والسعودية
مصر للطيران تسيّر رحلتين خاصتين لنقل فريقي الأهلي وبيراميدز إلى عنتيبي وجوبا
الزمالك يرد على تغيير فندق الإقامة في رواندا
الدورى الممتاز| زد يتعادل مع المقاولون فى اللحظات الأخيرة
معلومات الوزراء يستعرض رؤى الخبراء والمتخصصين حول سبل دعم وتعزيز التحول الرقمي
المتحدث العسكري: تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية
أردوغان: إحالة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان خلال أيام
العاصفة راشيل تدمر منازل أثرياء كاليفورنيا وتجبر السكان على الإخلاء
لفتة إنسانية.. ياسر جلال يزور الطفل زياد في منزله ويتناول معه الفطير والعسل
هجوم سيبراني واسع يشعل ثلاجات متاجر فرنسية ويرفع حرارتها إلى 50 درجة
الأزهر يدين الاعتداء الآثم على مطار الملك خالد بالرياض واستهداف المدنيين والمعتمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لهدنة "الطاقة" مع موسكو

زيلينسكي
زيلينسكي
أ ش أ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن روسيا ردت على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة للطاقة بين موسكو وكييف بشن هجمات جديدة على شبكة الكهرباء الأوكرانية؛ ومع ذلك، فإن أوكرانيا مستعدة لمثل هذا الاتفاق وترسل الإشارات المناسبة بهذا الشأن.

وأضاف - في كلمة مصورة وجهها إلى "منتدى وارسو للأمن"-: "وأوضح أن روسيا تحاول استغلال فصل شتاء آخر ضد أوكرانيا من خلال تدمير البنية التحتية للطاقة في البلاد بشكل يومي"، وقال إنه إذا لم توافق روسيا على هدنة في قطاع الطاقة، فإن أوكرانيا سترد على ذلك.

وأضاف "لقد أثار المنشور الذي نشره الرئيس الأمريكي بالأمس اهتماما حقيقيا وأملا فعليا في أن تنجح هدنة الطاقة"، مضيفا أن أوكرانيا أيدت هذه الفكرة على الفور، تماما كما فعلت سابقا عندما اقترحت كييف بنفسها هدنة مماثلة في مجال الطاقة.

ومضى قائلا "لقد وافقنا على هدنة في قطاع الطاقة. ويدرك الجانب الأمريكي جيدا ما يعنيه هذا بالنسبة لنا فنحن لا نملك احتياطيات نفطية ضخمة، ولا قدرات تصديرية كبيرة ولا عشرات المصافي النفطية، بل نستورد كميات كبيرة من وقود الديزل وغيره من المنتجات النفطية". وأضاف أن أوكرانيا ممتنة لشركائها الأوروبيين على هذه الإمدادات، مشيرا بالذكر تحديداً إلى بولندا والنرويج.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

طريق السويس

لرواد التجمع ومدينة نصر.. غلق كلي لكوبرى طريق السويس وتحويلات مرورية بديلة

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تحقق في وفاة تلميذ وإصابة 2 آخرين بمعهد أزهري في المحلة

الواقعة

القبض على المتهم بدهس سيدة وابنتها بسيارته بالغربية

أوتاكا

تأجيل محاكمة أوتاكا في قضية حيازة مخدرات.. واستدعاء ضباط قسم الشروق

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد