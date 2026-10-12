زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لهدنة "الطاقة" مع موسكو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن روسيا ردت على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة للطاقة بين موسكو وكييف بشن هجمات جديدة على شبكة الكهرباء الأوكرانية؛ ومع ذلك، فإن أوكرانيا مستعدة لمثل هذا الاتفاق وترسل الإشارات المناسبة بهذا الشأن.

وأضاف - في كلمة مصورة وجهها إلى "منتدى وارسو للأمن"-: "وأوضح أن روسيا تحاول استغلال فصل شتاء آخر ضد أوكرانيا من خلال تدمير البنية التحتية للطاقة في البلاد بشكل يومي"، وقال إنه إذا لم توافق روسيا على هدنة في قطاع الطاقة، فإن أوكرانيا سترد على ذلك.

وأضاف "لقد أثار المنشور الذي نشره الرئيس الأمريكي بالأمس اهتماما حقيقيا وأملا فعليا في أن تنجح هدنة الطاقة"، مضيفا أن أوكرانيا أيدت هذه الفكرة على الفور، تماما كما فعلت سابقا عندما اقترحت كييف بنفسها هدنة مماثلة في مجال الطاقة.

ومضى قائلا "لقد وافقنا على هدنة في قطاع الطاقة. ويدرك الجانب الأمريكي جيدا ما يعنيه هذا بالنسبة لنا فنحن لا نملك احتياطيات نفطية ضخمة، ولا قدرات تصديرية كبيرة ولا عشرات المصافي النفطية، بل نستورد كميات كبيرة من وقود الديزل وغيره من المنتجات النفطية". وأضاف أن أوكرانيا ممتنة لشركائها الأوروبيين على هذه الإمدادات، مشيرا بالذكر تحديداً إلى بولندا والنرويج.