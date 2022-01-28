عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الزمالك يودع بطولة كأس الرابطة

الزمالك
الزمالك

ودع فريق الزمالك رسميا بطولة كأس رابطة الأندية، بعدما حصد نقطة وحيدة خلال ثلاث مواجهات لعبها في دور المجموعات، وبدون النظر لنتيجة مباراة سيراميكا كليوبترا المقامة حاليا والمباراة المقبلة.

 

ويأتي هذا بعدما حقق فريق غزل المحلة، الفوز علي منافسه فاركو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة.

 

ويواصل فريق غزل المحلة صدارة ترتيب مجموعة كأس الرابطة برصيد 8 نقاط بالتساوي في النقاط مع فريق إنبي صاحب المركز الثاني.

 

وتبقي مباراة واحدة في المجموعة بعدما ينتهي الزمالك من المباراة الحالية أمام فريق سيراميكا كليوباترا حيث سيلعبها أمام فريق طلائع الجيش.

 

ترتيب المجموعة 

1- غزل المحلة : 8 نقاط “ 4 مباريات ” 

2- انبي : 8 نقاط “ 4 مباريات ” 

3- سيراميكا كليوباترا  : 4 نقاط “ 3 مباريات ” 

4-فاركو : 4 نقاط “ 4 مباريات ” 

5- طلائع الجيش : 3 نقاط   “ 4 مباريات ” 

6- الزمالك : نقطة وحيدة “ 3 مباريات "

غزل المحلة سيراميكا كليوباترا سيراميكا الزمالك كأس رابطة الأندية

ترشيحاتنا

ضحية البلطجة.. تشييع جثمان نجل مدرب بلدية المحلة في جنازة شعبية| فيديو

بيان أمريكي أوروبي مشترك حول أفغانستان يلزم طالبان بمكافحة الإرهاب

التعادل السلبي يسيطر على أول 20 دقيقة من لقاء سيراميكا كليوباترا والزمالك

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

عروض إلقاء شعر في اليوم الثالث لـ معرض الكتاب .. تفاصيل

الأسطورة المغربية صلاح الدين بصير : هذا العامل يحسم نتيجة مباراة مصر والمغرب .. وغيابات الفراعنة ستكون مؤثرة ( حوار)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هربا من الحريق.. مصرع أب ألقى بابنته من النافذة وقفز خلفها بالطالبية

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

حادث مروع.. جدة تقتل حفيدها بطريقة مأساوية| ماذا حدث؟

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

العراق يكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي على مطار بغداد

رسميا.. الزمالك يودع بطولة كأس الرابطة

سلبية مسحة جميع أعضاء بعثة منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

يواجه عقوبة السجن 15 عاما.. جالاتا سراي في ورطة بسبب مصطفى محمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

العاقلة لا تتزوج .. ماذا قالت إليسا عن حبها للرجال ؟  "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ