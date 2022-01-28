رسميا.. الزمالك يودع بطولة كأس الرابطة

ودع فريق الزمالك رسميا بطولة كأس رابطة الأندية، بعدما حصد نقطة وحيدة خلال ثلاث مواجهات لعبها في دور المجموعات، وبدون النظر لنتيجة مباراة سيراميكا كليوبترا المقامة حاليا والمباراة المقبلة.

ويأتي هذا بعدما حقق فريق غزل المحلة، الفوز علي منافسه فاركو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة.

ويواصل فريق غزل المحلة صدارة ترتيب مجموعة كأس الرابطة برصيد 8 نقاط بالتساوي في النقاط مع فريق إنبي صاحب المركز الثاني.

وتبقي مباراة واحدة في المجموعة بعدما ينتهي الزمالك من المباراة الحالية أمام فريق سيراميكا كليوباترا حيث سيلعبها أمام فريق طلائع الجيش.

ترتيب المجموعة

1- غزل المحلة : 8 نقاط “ 4 مباريات ”

2- انبي : 8 نقاط “ 4 مباريات ”

3- سيراميكا كليوباترا : 4 نقاط “ 3 مباريات ”

4-فاركو : 4 نقاط “ 4 مباريات ”

5- طلائع الجيش : 3 نقاط “ 4 مباريات ”

6- الزمالك : نقطة وحيدة “ 3 مباريات "