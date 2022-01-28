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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الرياض.. أيتن عامر بصحبة أشرف زكى وروجينا وياسمين ودينا

حفل هيئة الترفية
حفل هيئة الترفية

شاركت الفنانة ايتن عامر جمهورها صور عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من حفل توزيع جوائز joy awards.


وظهرت ايتن عامر بصحبة كل من اشرف زكى وروجينا ودينا الشربيني وياسمين رئيس، وذلك علي هامش حفل توزيع جوائز joy awards،  الذي اقيم امس في الرياض وعلق "لاحاجة للتعليق".


ويعتبر الحفل حدثا فنيا ترفيهيا جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.


وشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.


ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.

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IMG_٢٠٢٢٠١٢٨_١٧٠٨٣٦

https://www.instagram.com/aytenamer/p/CZRySG4rhKW/?utm_medium=copy_link

أشرف زكي وروجينا المملكة العربية السعودية الفنانة ايتن عامر موسم الرياض حفل توزيع جوائز joy awards

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