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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مبارزة خالية من الانبعاثات.. سكودا انياك في سباق مع طائرة كهربائية

سكودا انياك في سباق
سكودا انياك في سباق مع طائرة كهربائية في مبارزة

يقوم قسم التسويق في شركة سكودا التشيكية التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، بتعزيز عملياته الإبداعية من الحين للآخر لجذب وإثارة انتباه العملاء والترويج لأحدث ابتكارات الشركة بشكل مميز بعيداً عن الاساليب التقليدية.

سكودا انياك في سباق مع طائرة كهربائية في مبارزة خالية من الانبعاثات

فبعد هبوط طائرة هليكوبتر فوق سيارة Kodiaq العام الماضي، هناك شكل آخر من أشكال النقل الجوي يشترك في الكاميرا مع إحدى سيارات الدفع الرباعي التابعة للشركة هذه المرة، وتم وضع طائرة كهربائية في مواجهة سيارة سكودا  Enyaq Iv.

سكودا انياك في سباق مع طائرة كهربائية في مبارزة خالية من الانبعاثات

تذكرنا "المبارزة" بحلقة Top Gear القديمة من عام 2005 عندما تسابق Bugatti Veyron بقيادة جيريمي كلاركسون مع Cessna 182. وينبع الاختلاف الرئيسي هنا من عدم وجود محركات تقليدية حيث أن Pipistrel Velis Electro لا تحتوي على محرك مكبس بينما يفتقر Enyaq إلى محرك W16 مع توربو رباعي وسعة هائلة تبلغ 8.0 لتر.

سكودا انياك في سباق مع طائرة كهربائية في مبارزة خالية من الانبعاثات

الفكرة وراء فيديو Skoda الجديد هي إظهار أن الأوقات تتغير وأن التنقل بدون انبعاثات متاح على الأرض والجو، حيث تمثل Enyaq iV أول مركبة كهربائية مخصصة للشركة، بينما تعد طائرة Pipistrel Velis Electro أول طائرة ركاب كهربائية معتمدة من نوع EASA في العالم، وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية باختصار EASA ، فهي تعني وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي.

سكودا انياك في سباق مع طائرة كهربائية في مبارزة خالية من الانبعاثات

وتشير العلامة التشيكية إلى أن كلاهما أرخص في التشغيل من أشقائهما التقليديين في حين أنهما أكثر هدوءًا وسلاسة في الطيران والقيادة، وتتمتع الطائرة السلوفينية الخفيفة ببطاريتها التي تبلغ 21 كيلو وات في الساعة بوقت طيران يبلغ حوالي 45 دقيقة بين الشحنات بينما يمكن لسيارات الدفع الرباعي تغطية ما يصل إلى 331 ميلًا لكل WLTP بفضل حزمة بطارية تبلغ 82 كيلو وات في الساعة.

سكودا انياك في سباق مع طائرة كهربائية في مبارزة خالية من الانبعاثات

وستقوم سكودا في 31 يناير بتوسيع تشكيلة سيارة Enyaq iV لتشمل نسخة "كوبيه" كنموذج شقيق لـ Volkswagen ID.5 و Audi Q4 Sportback E-Tron وسيكون هذا هو الأكثر ديناميكية هوائية من بين اللوتات بفضل معامل السحب الذي تم تخفيضه إلى 0.234، ويجب أن تتبعه نسخة RS عالية الأداء قريبًا لتعكس قوة ID.5 GTX بمحركاتها المزدوجة، والدفع الرباعي، وحوالي 300 حصان.

 

وسيتم إطلاق ثلاث سيارات كهربائية إضافية بحلول نهاية العقد وستكون جميعها أرخص من Enyaq ومن المحتمل أن يتم تشكيل سيارة المدينة للمبتدئين لتحل محل Citigo-e iV بعد ، في حين أن المكافئ الكهربائي لأوكتافيا الأكثر مبيعاً هو مجرد مسألة وقت.

سكودا شركة سكودا Kodiaq Enyaq iV Pipistrel Velis Electro سيارة سكودا Enyaq Iv

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