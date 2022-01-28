عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل الفن ظالم..

لقاء سويدان: مهنة الفن تسرق الوقت وتأخذ من أعصابنا.. فيديو

لقاء سويدان
لقاء سويدان

تحدت الفنانة لقاء سويدان عن صعوبات مهنة الفن، وهل هذا المجال ظالم لأهله أم لا، خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد.

وقالت لقاء سويدان: "مهنة الفنة صعبة جدا تسرق الوقت، وتأخذ من أعصابنا، وأنت تتحول لشخصية بعيدة عن تفاصيلك أمر مرهق جدا، إلى جانب أن هناك أيام نعمل فوق ال15 ساعة، وهذا ليس سهلا نهائيا".

وتابعت: "طريقة العمل الآن أصبحت مختلفة عن الماضي، ونحن في مهنتنا لا نعرف ماذا سيحدث غدا على عكس العمل المنتظم، وحينما سافرت إلى دبي واعتزلت الفن هاتفني الكثير من الجمهور وسألوا عن سبب اختفائي، وهذا ما حمسني للعودة مرة أخرى".

لقاء سويدان تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل أيام| خاص

ربما أنا لست مثالية ولكن أنا طبعة محدودة "..لقاء سويدان عبر "إنستجرام"

كشفت لقاء سويدان كواليس مشاركتها في مسلسل أيام الذي يعرض حاليا على فضائية MBC مصر.

وقالت سويدان خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد": ردود الأفعال على مسلسل أيام كبيرة وفاق توقعاتي، وأحببت دوري في العمل جدا لأن شخصية فوزية في مسلسل أيام مختلفة تمام عما قدمته من قبل، وأول مرة أقدم شخصية سيدة شعبية، وكنت أذاكر شخصيتي في مسلسل أيام بشكل كويس، وكنت مستمتعة بأداء الدور".

وكانت قد حلت الفنانة لقاء سويدان ضيفة على موقع صدى البلد، واحتفلت معنا بنجاح مسلسل أيام، الذي يعرض عبر فضائية MBC مصر.

وكشفت لقاء خلال الندوة عن كواليس تصوير المسلسل في بيروت، والصعوبات التي واجهتهم هناك، كما تحدثت عن أسباب اعتزالها الفن، وحكت لنا عن تفاصيل أعمالها القادمة.

وكانت قد حرصت الفنانة لقاء سويدان، على مشاركة متابعيها صورة من كواليس مسلسلها الجديدة "القاتل الذي أحبه" بطولة النجمة سهير رمزى والفنان هاني رمزي.

ونشرت لقاء سويدان، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها برفقة النجمة سهير رمزي، وعلقت عليها قائلة: "القمر النجمة سهير رمزي.. روح حلوة و تواضع و خفة دم والتزام، بحبها جداً وفي منتهى السعادة اني اشتغلت معاها  مسلسل القاتل الذي أحبه، سهير رمزي  لقاء سويدان  هاني_رمزي  محمد جمعة".

مسلسل "القاتل الذي أحبه" تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، ومحمد أبو داود، ولقاء سويدان، ورانيا منصور، وآخرون.

هاني رمزي التواصل الاجتماعي لقاء سويدان الفنان هانى رمزى الفنان هاني

موضوعات متعلقة

حورية فرغلي تكشف سبب تأجيل فيلم براءة ريا وسكينة من جديد| خاص

تلج في عز التلج.. ميرهان حسين بعد إصابتها بكورونا: "يارب أشفيني"

نوال الزغبي في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

«العين السينمائي» يختتم دورته الرابعة ويعلن أسماء الفائزين

أخبار الفن| تفاصيل حفل توزيع جوائز joy awards.. إصابة ميرهان حسين بفيروس كورونا.. بسمة وهبة: هعتزل الإعلام قريب

حسين فهمي ضيف شرف الدورة 47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم

عمر كمال يحيي حفلا في السعودية غدا

رامز جلال يعلن عن برنامج مقالب جديد في رمضان 2022

ترشيحاتنا

سمية الخشاب: شرعَا المفروض جوزي يجيبلي خدامة.. ودي نصيحتي للستات في التعامل مع الحماة

لبنان.. العماد جوزاف عون: ليس أمامنا خيارات إما الجيش أو الفوضى

غادر أمس ولم أشاهده إلا جثة.. تفاصيل جديدة في حادث الطفل المذبوح بالفيوم

وزير الثقافة العراقي: عصر النهضة العربي بدأ من مصر

بـ خطة شيطانية.. امرأة تنتقم من زوجها بـ وحشية في الغردقة

أمر طبيعي.. محمد بركات: صعب أسيب اتحاد الكرة وأسافر غانا مع البدري|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

جريمة بشعة|النيابة تطلب تقريرا عاجلا من الطبيب الشرعي بأسباب وفاة طفل الفيوم

الأمم المتحدة تحذر من كارثة غذائية في إثيوبيا

سهير المرشدي: يرضيكم جثمان أختي يبقى فى طوكيو ومش قادرين نرجعها مصر|فيديو

هربا من الحريق.. مصرع أب ألقى بابنته من النافذة وقفز خلفها بالطالبية

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

عندما تتحقق الأحلام.. نجمات مصر يتهافتن على التقاط الصور مع جون ترافولتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

فيديو

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ