ربما أنا لست مثالية ولكن أنا طبعة محدودة "..لقاء سويدان عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت فيها لقاء وهي تستعرض رشاقتها من داخل حفل ، مرتديةً فستاناً شتوي كحلي وأكملت أناقتها ببوط طويل وحزام ذهبي وأكسسورات من نفس اللون .

أما من الناحية الجمالية فقد أعتمدت علي الميكب الناعم المائل الي ترابي وتناثر خصلات شعرها البينة علي منكبيها ،معلقةً:"ربما أنا لست مثالية ولكن أنا طبعة محدودة 💙".

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معاها ، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:"ياجمالك"،"اية القمر دة "،" وحشتنا طلتك علينا"،" مستنين الجديد"