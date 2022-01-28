غادر أمس ولم أشاهده إلا جثة.. تفاصيل جديدة في حادث الطفل المذبوح بالفيوم

كشفت تحريات مباحث مركز الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم أبعاد جديدة فى حادث العثور على طفل قرية سيلا البلد بمركز الفيوم مذبوحا وملقى خلف محطة التقوية الخاصة بالقرية.

تبين من التحريات أن الطفل يدعى محمد رمضان ( 13 عاما ) ، كان يعمل صبى فى محل حلاقة بالقرية ، وبسؤال صاحب محل الحلاقة أكد ان الطفل خرج من المحل مساء أمس الخميس ، وعندما عاودت الاتصال به للعودة مرة اخرى للمحل لوجود زبائن نظرا لأن محمد يجيد كافة القصات الجديدة والشبابية ، ورد على تليفونى مؤكدا عودته للمحل ، وانتظرت اكثر من ساعة دون حضوره ، وعاودت الاتصال به مرة أخرى الا أنني وجدت تليفونه المحمول مغلق ، حتى عثر الاهالى على جثته قتيلا خلف محطة التقوية بالقرية.

أضاف صاحب المحل بأن المجنى عليه كان مهذبا ونشيط فى عمله ولم يختلق أى مشاكل مع أحد ، بالاضافة إلى أن جميع الزبائن كانوا يحبونه ويحضرون خصيصا للمحل للحلاقة لهم وقص شعورهم بالقصة التى يطلبونها .

كانت نيابة مركز الفيوم قد قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الطفل محمد رمضان (13 سنة ) ، وإعداد تقرير عاجل بالصفة التشريحية لأسباب الوفاة والسلاح المستخدم فى الجريمة البشعة ، والدفن عقب التشريح .

كان فريق من نيابة مركز الفيوم انتقل إلى مسرح جريمة العثور على طفل مذبوحا يبلغ من العمر 13 عاما ، عثر الاهالى على جثته خلف محطة التقوية بقرية سيلا البلد بمركز الفيوم ، لعمل المناظرة اللازمة للجثة ومكان ارتكاب الجريمة ، تمهيدا لإصدار قرار من النيابة العامة بنقل الجثة الى مشرحة مستشفى الفيوم العام تمهيدا لتشريحها بمعرفة الطبيب الشرعى .

وكشفت مباحث مركز شرطة الفيوم ، غموض حادث العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما ، والتى عثر عليه قتيلا خلف محطة التقوية بقرية سيلا بمركز الفيوم ، تبين ان الجثة لطفل يدعى محمد رمضان (13 سنة ) ، ويعمل فى محل حلاقة ،عثر عليه مبوحا بطعنات متفرقة بسكين بجسده ورقبته .

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بعثور أهالى قرية سيلا بمركز الفيوم على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما مذبوحا بطعنات بسكين فى أجزاء متفرقة من جسده .

انتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، إلى مكان البلاغ، حيث عثروا على جثة مجهولة لشاب يبلغ من العمر13 عاما ، وبجسده عدة طعنات .

تم اخطار الميابة العامة لمعاينة الجثة في مكان الحادث ، قبل نقلها الى مشرحة مستشفى الفيوم العام .

ويعكف المقدم هثم طلبه رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم وفريق البحث المعاون له لكشف غموض الحادث و تفريغ الكاميرات المتواجدة بالقرب من مسرح الجريمة، لتتبع المجنى عليه والجناه قبل وبعد ارتكاب الحادث.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.