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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علقة ساخنة.. التحقيق في الاعتداء على إعلامية بـ عيادة تجميل بالمعادي

خناقة
خناقة

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة الاعتداء علي إعلامية بقناة إخبارية شهيرة داخل عيادة بمنطقة المعادي ، حيث تم ضبط الطرف المشكو في حقه.

تلقى قسم البساتين بلاغا من الإعلامية باحتجازها والاعتداء عليها داخل عيادة تجميل بمنطقة الجزائر بدائرة القسم.

وقررت الاعلامية في بلاغها انها تعرضت للضرب داخل عيادة تجميل شهيرة بمنطقة المعادي.

تم نقل الإعلامية للمستشفى لتلقي العلاج وتبين إصابتها بسحجات بأنحاء الجسد.

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن دكتورة شهيرة وممرضتين تعدين بالضرب على الإعلامية، بعد مشادة بينهن بعد وقوع خطأ طبي تسبب فيه الطاقم الطبي بالعيادة حسبما قالت الاعلامية في بلاغها .

وتم اقتياد الطرف المشكو في حقه إلى النيابة لسماع أقوالهم ، وجار تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة التي شهدت الواقعة وسماع أقوال المبلغ فيهن لمعرفة حقيقة الواقعة.

النيابة العامة تحقيقات قناة اخبارية عيادة الاعلامية عيادة تجميل

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