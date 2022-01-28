صليت الوتر قبل النوم، ثم استيقظت قبل الفجر وأردت الصلاة ، فماذا أفعل .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي الجمهورية.

قال مستشار المفتي عبر الفيسبوك: هذا المسألة فيها خلاف بين الفقهاء ، والأمر فيها واسع ، والمختار للفتوى هو: أنه من أراد أن يصلي نافلةً بعد صلاة الوتر فليصلِّ شفعًا كما يشاء ولا يوتر مرةً أخرى كما ذهب إليه الجمهور من الحنفيَّة والمالكية والحنابلة والمشهور عند الشافعيَّة ، استدلالًا بما روته السيدة أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

هل صلاة الصبح تكون عوضًا عن صلاة الفجر؟

سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح عثمان، قائلًا: إن صلاة الفجر هي نفسها صلاة الصبح مهما كان وقت صلاتها .



الفرق بين صلاتي الفجر والصبح

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، انه لا يوجد فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح فكلاهما صلاة واحدة ، مستندا إلى المثل الشعبي: "أحمد زي الحاج أحمد".

وأضاف ممدوح، في فتوى له، ردًا على سؤال: ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ قائلا: البعض يعتقد خطأ أن صلاة الفجر تكون قبل شروق الشمس وصلاة الصبح بعد الشروق وهو اعتقاد خاطئ.

وقال العلماء، إن المطلوب من المسلم حين يؤذن للفجر أن يصلي ركعتين خفيفتين سنة، فإذا فرغ منهما فعليه أن يصلي الفريضة وهي ركعتان، يقرأ في كل ركعة بفاتحة وسورة ، مضيفا أن الفجر فريضة، وهو الذي يؤدى جماعة في المسجد مثله مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون فرق.

وأوضحوا أنه يطلق على السنة القبلية لصلاة الصبح ركعتي الفجر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم "ركْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" أخرجه مسلم في صحيحه.

الفرق بين التبني والكفالة

سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ورد شلبي، قائلًا: "إن هناك فرقا بين التبني والكفالة، فالكفالة تكون لطفل معلوم النسب أو مجهول النسب وتربيته دون أن ينسبه له فهذه كفالة، وهذا جائز شرعًا وحلال ومن يفعلها يأخذ أجر وثواب عظيم.

وأوضح أما التبني أي أن ينسب الإنسان الطفل لنفسه، فهذا لا يجوز وحرام شرعًا، والله سبحانه وتعالى يقول: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ"، ويقول أيضًا: " ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ".

وشدد على ضرورة ألا نضيع الأجر والثواب بنسب الطفل لأنفسنا.

نشرت دار الإفتاء المصرية صورة تحمل عبارة "بادر بالتوبة من كل معصية ارتكبتها فغدًا ستُحاسب عليها"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وفى هذا السياق قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان مهما أخطأ عليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يكرر التوبة لعله يموت والله راض عنه، الله يقبل توبة التائب ما لم يغرر، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار.

ولفت أمين الفتوى، إلى أن من يريد التوبة فعليه أن ينوي نية صادقة بأن يستغفر الله ويتوب إليه ويتغلب على نفسه، مشيرًا إلى أن هناك فرقا بين من يتوب ويرجع لله وبين من يستمر فى الكبر ويتحدى، فهناك فرق بين الذنب البشري الذى يعقبه ندم وتوبة وبين الذنب الإبليسي الذي هو كبرًا وتجبر وطغيان.