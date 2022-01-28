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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس السبت.. الأرصاد: بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الطقس غدا
الطقس غدا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد، غدا السبت، نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومعتدل على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإالى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 15 08
الإسكندرية 15 10
وادي النطرون 16 08
طنطا 16 08
شبين الكوم 16 08
دمنهور 16 08
بلطيم 15 08
مطروح 14 08
السلوم 15 08
سيوة 17 03
بورسعيد 15 08
دمياط 15 08
الزقازيق 16 08
المنصورة 16 08
الإسماعيلية 16 08
السويس 15 08
العريش 15 08
رفح 15 08
رأس سدر 17 08
نخل 15 01
نويبع 18 11
طابا 16 10
كاترين 06 03-
الطور 18 10
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 20 13
مرسى علم 19 10
الفيوم 16 04
بني سويف 16 04
المنيا 16 04
أسيوط 16 05
سوهاج 16 05
قنا 17 06
الأقصر 18 07
أسوان 19 08
ادفو 19 07
أبوسمبل 18 07
الوادي الجديد 18 05
شلاتين 17 10
أبو رماد 18 10
حلايب 18 11
رأس حدربة 17 10


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 26 17
المدينة 24 11
الرياض 19 09
المنامة 19 16
أبوظبي 23 18
الدوحة 23 15
الكويت 18 08
دمشق 11 01
بيروت 15 12
عمان 10 03
القدس 10 04
غزة 15 08
بغداد 16 03
مسقط 26 22
صنعاء 23 08
الخرطوم 27 12
طرابلس 15 10
تونس 16 06
الجزائر 13 03
الرباط 22 07

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 01 10-
إسطنبول 06 01-
إسلام اباد 17 05
نيودلهي 20 09
جاكرتا 30 24
بكين 04 05-
كوالالمبور 34 24
طوكيو 08 03
أثينا 09 03
روما 14 01-
باريس 12 05
مدريد 15 02-
برلين 09 03
لندن 11 05
مونتريال 13- 18-
موسكو 02- 03-
نيويورك 02 07-
واشنطن 03 05-
نواكشوط 26 19
أديس أبابا 24 08

الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة

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