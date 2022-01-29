أكرم حسني يكشف عن الحلم الذي لم يحققه ونقطة ضعفه .. فيديو

حل الفنان أكرم حسني ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".



وعبر الفنان اكرم حسني، عن أمنيته خوض تجربة فنية جديدة يبتعد فيها عن الكوميديا.

وقال "حسني"،: "الحلم اللى محققتوش تقديم أدوار مختلفة وأنى العب شخصيات مش كوميدي شخصيات لها بعد انساني وافلام بره الكوميديا وده حلم وهعمله ان شاء الله".

أكد الفنان اكرم حسني، أن ابناءه نقطة ضعفه وقد يدخل في البكاء حال شعوره بالتقصير معهم، قائلا: “اللى بيخليني اعيط ونقطة ضعفي أولادي لو حسيت اني مقصر معاهم لأني الشغل واخدني بتأثر بده، وفي أوقات بحس فيها بالضغط وأني بعيد نفسيا ولكن بحاول طول الوقت أكون موجود ولو بالتليفون”.

ويكشف حسني خلال الحلقة حقيقة ما تردد حول خلافه مع العاملين في ورشة كتابة برنامج "أبو حفيظة" بسبب إصراره على آرائه وعدم إتاحة مساحة لهم.

كما يتحدث حسني عن الكثير من كواليس حياته الشخصية، وعلاقته بأبنائه وأسلوب معاملته لهم، كما يتناول علاقته بالفنان أحمد فهمي بعد الثنائية الناجحة التي حققها معا في عدة أعمال كوميدية.