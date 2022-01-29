أكرم حسني: صوتي مش حلو.. والناس بتحب أغاني محمد رمضان

أكد الفنان اكرم حسني، أنه لن يتفرغ للغناء نهائيا لان عمله الأساسي التمثيل ويستخدم الاغاني لإنعاش العمل الفني، قائلا: "لن اتفرغ للغناء واستخدم الاغاني في الأعمال الفنية وانا معنديش مقومات المطرب وأنا مؤدي اغاني فقط وصوتي مش حلو".

وأوضح الفنان أكرم حسني، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه يرى نفسه مؤدي اغاني للكلام والألحان وغير مطلوب منه أكثر من ذلك ولا يصنف نفسه مطرب، مضيفا: "حتى لو هعمل البوم كامل وهينزل لكن هقول مش مغني بس أدائي الصوتي ظريف".

وعن رأيه في اغاني محمد رمضان، رد قائلا: "الناس بيعجبها اغاني محمد رمضان وبسمع كل الناس ومنهم محمد رمضان وكل الاشكال، ومحمد رمضان عامل اغاني كتير حلوة ومافيا جميلة"، لافتا إلى أنه رفض تقديم حفلة فى الساحل نظرا لان رصيده الفني لا يسمح بتقديم حفلة.