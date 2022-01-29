الجمهور يحدد النجاح.. أكرم حسني: منقدرش نقيم أبو حفيظة كعمل فني.. فيديو

حل الفنان أكرم حسني ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".



قال الفنان اكرم حسني، إنه حال اختياره المشاركة في دويتو غنائي سيختار المشاركة مع النجمة سميرة سعيد، موضحا أن سميرة سعيد تقدم انواع مختلفة وتقدم مفاجئات فنية كثيرة خارج الصندوق ويميل إلى هذه النوعية من التفكير الفنية.

وأشار الفنان أكرم حسني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن مشواره الفني خمس سنوات كممثل بعيدا عن تجربة أبو حفيظة، قائلا: "منقدرش نقيم ابو حفيظة كعمل فني والنجاح اللى بيحدده الجمهور وأنا لسه ببدأ وبقول يا هادي".



ويكشف حسني خلال الحلقة حقيقة ما تردد حول خلافه مع العاملين في ورشة كتابة برنامج "أبو حفيظة" بسبب إصراره على آرائه وعدم إتاحة مساحة لهم.

كما يتحدث حسني عن الكثير من كواليس حياته الشخصية، وعلاقته بأبنائه وأسلوب معاملته لهم، كما يتناول علاقته بالفنان أحمد فهمي بعد الثنائية الناجحة التي حققها معا في عدة أعمال كوميدية.