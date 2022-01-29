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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

توقف إنتاج سيارة BMW i3 في يوليو بعد تسع سنوات.. صور

توقف إنتاج سيارة BMW
توقف إنتاج سيارة BMW i3 في يوليو بعد تسع سنوات

أكدت BMW من خلال متحدتها الرسمي أن الطراز الأخير للسيارة الكهربائية المدمجة ذات الأبواب الخمسة من المقرر أن تسير على خط إنتاج BMW للمرة الأخيرة في مدينة لايبزيغ الألمانية في يوليو المقبل قبل إعادة تنظيم منشأة التصنيع استعدادًا لبدء الإنتاج لـ الجيل الثالث القادم من ميني كنتريمان خلال النصف الثاني من عام 2022.

ظهرت سيارة BMW i3 للمرة  في شكل سيارة اختبارية في عام 2011 قبل إطلاقها رسمياً في المملكة المتحدة عام 2013، وكان i3 أول طراز من BMW يقدم نظام قيادة كهربائية بالكامل، والذي كان أساساً لسيارة BMW iX3 SUV الأكبر حجماً والتي تم إنتاجها في الصين عام 2021.

سيتم استبدال السيارة الهاتشباك بأبوابها الخلفية ذات المفصلات وبنيتها الباهظة الثمن المصنوعة من ألياف الكربون، بشكل غير مباشر في مجموعة BMW بطراز iX1 وهي نسخة كهربائية من الجيل الثالث، حيث كان من المقرر في الأصل إنتاج السيارة الكروس أوفر ذات الخمسة مقاعد الجديدة هذا العام في منشأة تصنيع جديدة في المجر، ولكن التأخير في بناء الموقع الجديد أخر عملية الإنتاج، مما يعني أنه سيتم الآن إنتاج السيارة الجديدة i3 في مصنع BMW في Regensburg حتى عام 2024.

يعتمد طراز BMW X1 الجديد على منصة FAAR من انتاج الشركة نفسها وهي خطوة تشير أيضًا إلى نهاية الإنتاج لمنصة DriveLife كثيفة الألمنيوم الموجودة في طراز i3 المنتهية ولايته، كما تقول BMW إنها ستعتمد على نسخة جديدة من الجيل الثاني من Mini Electric لمليء الفراغ الذي خلفه رحيل i3.

يتم تطوير طراز Mini الجديد المقرر طرحه في أوائل عام 2023 في مشروع مشترك بين BMW وشركة صناعة السيارات الصينية Great Wall Motors يسمى Spotlight Automotive، ومن من المقرر إنتاجه في مصنع Spotlight Automotive الجديد قيد الإنشاء حالياً في الصين.

كان محرك الدفع الخلفي BMW i3 بمثابة رأس الحربة في مبادرة السيارة الكهربائية من الشركة في البداية مع اختيار محرك كهربائي أحادي أو نظام نقل موسع النطاق (REx)، يجمع بين محرك دراجة نارية بنزين ثنائي الأسطوانات سعة 647 سم مكعب ومحرك كهربائي، وفي كلتا الحالتين، استخدمت بطارية ليثيوم أيون بقوة 22.2 كيلو وات في الساعة وطور طاقة قصوى تبلغ 168 حصاناً.

رفعت عملية ترقية لاحقة في عام 2017 سعة البطارية إلى 33.3 كيلو واط في الساعة، وفي نفس العام تمت إضافة نموذج i3 S الى التشكيلة الكهربائية، وهو نموذج أداء يتميز بمسارات أوسع وقدرة 181 حصاناً.

أكدت شركة BMW أن إنتاج i3 تجاوز 200.000 سيارة في أكتوبر 2021، وبحلول نهاية الإنتاج في يوليو 2022، يتوقع المسؤولون أنها قد تجاوزت 250.000 سيارة.

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