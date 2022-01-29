أنا مش مغرور.. أكرم حسني: رفضت مرة وحيدة التصوير مع معجب بسبب مرض والدي

حل الفنان أكرم حسني ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".



ورد الفنان اكرم حسني، على اتهامه بالغرور، قائلا: "محدش قال لي أني مغرور"، متابعا: "المرة الوحيدة اللي اعتذرت على أني أتصور مع شخص، كنت في المستشفى مع والدي وكان في مراحل مرضه الأخيرة وكان لازم يكون فيه شخص سانده وهو ماشي".

وأضاف: "أنا كنت ساند أبويا في المستشفى وواحد جه قال لي ممكن أتصور معاك.. قولت له أعملها إزاي أنا مع أبويا آسف، لو دا هيترجم غرور فأنا مغرور".

ويكشف حسني خلال الحلقة حقيقة ما تردد حول خلافه مع العاملين في ورشة كتابة برنامج "أبو حفيظة" بسبب إصراره على آرائه وعدم إتاحة مساحة لهم.

كما يتحدث حسني عن الكثير من كواليس حياته الشخصية، وعلاقته بأبنائه وأسلوب معاملته لهم، كما يتناول علاقته بالفنان أحمد فهمي بعد الثنائية الناجحة التي حققها معا في عدة أعمال كوميدية.