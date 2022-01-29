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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

سكان غرب العيايدة بالقلج يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ إيهاب محروس شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال محروس في شكواه نعاني نحن سكان شارع المدرسة بعرب العيايدة بالقلج محافظة القليوبية من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء.

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وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار الكلاب الضالة بعة شكاوي المواطنين الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تلقي شكاوي المواطنين

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