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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

حوادث البحيرة

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، اثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص في ترعة قرية دسونس أم دينار التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

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بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص  في ترعة قرية دسونس أم دينار التابعة لمركز دمنهور.

وعلي الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم و تم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويذكر أن أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي علي طريق "دمنهور - دسوق"، أمام قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و سيارة ميكروباص أمام قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم و تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويذكر أن لقيت عروسة مصرعها، بينما أصيب العريس وشقيقها، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة  زفة العروسين من أعلى كوبري قرية السخنة  التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي  من أعلى كوبري قرية السخنة التابعة لمركز بدر .

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أثناء موكب زفاف، أسفر عن ذلك مصرع العروسة و إصابة العريس و مصرع وشقيقها.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بمركز كوم حمادة، و حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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