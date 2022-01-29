وصلنا 1000 إصابة.. مستشار الرئيس يكشف خطورة ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا

قال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية ،إن البروتوكول العلاجى المصرى ضد كورونا يعتمد على مكونين أساسيين أولها علاج الأعراض الذى يعانى منها المريض ، أما المحور الثانى يتضمن علاج المضاعفات واستخدام الأدوية المؤثرة ضد الفيروس.



وكشف محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، عن تزايد أعداد إصابات كورونا فى الوقت الحالى بالتزامن مع استمرار ذروة الموجة الرابعة للفيروس وعائلات كاملة تصاب سواء على مستوى مصر ودول العالم والتى تحتاج بدورها لاتباع الاجراءات الوقائية ضد الفيروس معقبا " أعداد الاصابات بتزيد عدينا الألفات " .

ونوه محمد عوض تاج الدين أن الدواء الجديد ضد كورونا تم تسجيله بالفعل وسوف يتداول ويعطى للحالات البسيطة التى تعالج فى المنازل وتعانى من أعراض بسيطة لأن هذا الدواء تم تسجيله " تسجيل سريع أو طوارئ" وتداوله سيكون فى صيدليات المستشفيات التى ستحددها وزارة الصحة حتى يضمن صرفه فى مكانه الصحيح.



ولفت محمد عوض تاج الدين ، لوجود حالات لا يستخدم فيها هذا الدواء الجديد التى تنتجه 5 شركات أولها السيدات الحوامل ، الاعمار أقل من 18 عام أو فى الحالات التى يحددها الطبيب من خلال تذكرة طبية ، ومعالج متخصصة وسيتم صرفه حاليا فى المراحل الأولى فى صيدليات المستشفيات.



وأكد محمد عوض تاج الدين، أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات الوقائية منذ اللحظة الأولى ضد فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس بدعم كامل من القيادة المصرية .