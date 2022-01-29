اليوم.. نرمين الفقي تروج لمسلسل أبو العروسة قبل عرضه.. شاهد

شاركت الفنانة، نرمين الفقي، فيديو جديد من مسلسل أبو العروسة 3 من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت نرمين الفقي"اليوم علي قناة DMC".



كان الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال الفترة الماضية وارتبط العمل اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.

شارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من الفنانين، وإخراج كمال منصور.