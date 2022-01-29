عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تحذر من التهاون في تعاطي بروتوكول العلاج: يؤدي إلى انتكاسة

مايسة عطوة
مايسة عطوة

ناشدت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، كافة المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وفى حالة الشعور بالأعراض البدء فى أخذ بروتوكول العلاج وفقا لاستشارة الطبيب، مع عدم التهاون فى التأخر أو التغيير فى البروتوكول لما له من آثار سلبية.


وأكملت عضو مجلس النواب: هناك الكثير من الحالات التى قد بدأت فى التعافى قد تعرضت لانتكاسة شديدة ومنهم من دخل العناية المركزة، نتاج الإهمال فى بروتوكول العلاج، والتهاون فى التعامل مع هذا الفيروس اللعين.

وأضافت مايسة عطوة: أصبحنا أمام كورونا ومتحور له وأيضا الاوميكرون، مما يجعلنا فى مرمى ضرب النار نتاج التهاون فى بروتوكولات العلاج او الإجراءات الاحترازية، وبالتالى علينا جميعا المزيد من الحرص والحذر، لاسيما وإننا لاحظنا اختفاء الكمامات فى الأماكن العامة والخاصة والمواصلات العامة وتلاشي التباعد الاجتماعي فى إشارة الى الإهمال والتهاون.

بروتوكول مجلس النواب الإجراءات الاحترازية بروتوكولات العلاج التباعد الاجتماعي

ترشيحاتنا

تجربتي قاسية.. القصة الكاملة لأزمة الفنان رشوان توفيق مع ابنته

شطة: على منتخب مصر تجاوز أزمة الفندق.. وإيتو أنقذنا من مأساة

الرئيس السيسي ونظيره السنغالي يتوافقان على تعزيز التنسيق المشترك لمتابعة تطورات سد النهضة

تهديد لمستقبل الطلاب.. خبير تعليم يكشف خطورة الكيانات العلمية الوهمية

صاروخ أسبوعي.. إيلون ماسك يحقق إنجازا جديدا

أسعار مواد البناء اليوم السبت 29 يناير 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد مصحوبة بموجة أمطار جديدة

الأمطار تضرب 6 مناطق بالقاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم السبت

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

التموين: تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية.. فبراير المقبل

4 بلطجية طعنوه حتى الموت.. وفاة نجل مدرب بلدية المحلة| تفاصيل مأساوية

بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

القناة الجزائرية: لن ننقل مباراة مصر والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

لحظة سقوط عارض سيرك أثناء تأرجحه في الهواء|فيديو

فيديو

عادات لا يصدقها عقل.. أغرب قوانين الزواج في العالم

عاصفة ثلجية قوية وإعلان الطوارئ.. شاهد ما يحدث بعدد من الولايات الأمريكية

البطاطس تصبح سامة.. 10 أطعمة لا تضعها أبدا في الثلاجة

أبرز مشاهد جوي أووردز .. سقوط مذيعة وترتر رامز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ