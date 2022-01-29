برلمانية تحذر من التهاون في تعاطي بروتوكول العلاج: يؤدي إلى انتكاسة

ناشدت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، كافة المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وفى حالة الشعور بالأعراض البدء فى أخذ بروتوكول العلاج وفقا لاستشارة الطبيب، مع عدم التهاون فى التأخر أو التغيير فى البروتوكول لما له من آثار سلبية.



وأكملت عضو مجلس النواب: هناك الكثير من الحالات التى قد بدأت فى التعافى قد تعرضت لانتكاسة شديدة ومنهم من دخل العناية المركزة، نتاج الإهمال فى بروتوكول العلاج، والتهاون فى التعامل مع هذا الفيروس اللعين.

وأضافت مايسة عطوة: أصبحنا أمام كورونا ومتحور له وأيضا الاوميكرون، مما يجعلنا فى مرمى ضرب النار نتاج التهاون فى بروتوكولات العلاج او الإجراءات الاحترازية، وبالتالى علينا جميعا المزيد من الحرص والحذر، لاسيما وإننا لاحظنا اختفاء الكمامات فى الأماكن العامة والخاصة والمواصلات العامة وتلاشي التباعد الاجتماعي فى إشارة الى الإهمال والتهاون.