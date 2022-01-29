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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد الجوية: مصر لا تتأثر بالعواصف الثلجية ودرجة الحرارة سترتفع الأيام المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت  منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت.

وأكدت  منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "صباحك مصرى " ، والمذاع عبر فضائية mbc  مصر ، أن مصر لا تتأثر بالعواصف الثلجية والانخفاضات التى تصل تحت الصفر  والتى تتعرض لها دول حوض البحر المتوسط ، بلاد الشام ، سوريا  ، لبنان ، اليونان .

وأشارت منار غانم ، لتأثر مصر بامتداد منخفض جوى محمل بكتل هوائية شديدة البرودة وكان ذروة انخفاضه الأربعاء الماضى ووصلت وقتئذ درجات الحرارة 11 درجة مئوية خلال فترة النهار و 5 درجات خلال فترة الليل .


ولفتت منار غانم ، لارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بداية من أمس الجمعة وتعاود الوصول للمعدلات الطبيعية وتسجيل 15 درجة مئوية والشعور بالأجواء الشتوية المستقرة خلال الأسبوع الحالى ومن المقرر أن تصل 19 درجة مئوية. 
 

الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية البحر المتوسط حالة الطقس اليوم السبت اليونان حالة الطقس

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