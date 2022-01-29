الأرصاد الجوية: مصر لا تتأثر بالعواصف الثلجية ودرجة الحرارة سترتفع الأيام المقبلة

كشفت منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت.

وأكدت منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى " ، والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن مصر لا تتأثر بالعواصف الثلجية والانخفاضات التى تصل تحت الصفر والتى تتعرض لها دول حوض البحر المتوسط ، بلاد الشام ، سوريا ، لبنان ، اليونان .

وأشارت منار غانم ، لتأثر مصر بامتداد منخفض جوى محمل بكتل هوائية شديدة البرودة وكان ذروة انخفاضه الأربعاء الماضى ووصلت وقتئذ درجات الحرارة 11 درجة مئوية خلال فترة النهار و 5 درجات خلال فترة الليل .



ولفتت منار غانم ، لارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بداية من أمس الجمعة وتعاود الوصول للمعدلات الطبيعية وتسجيل 15 درجة مئوية والشعور بالأجواء الشتوية المستقرة خلال الأسبوع الحالى ومن المقرر أن تصل 19 درجة مئوية.

