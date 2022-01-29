انفوجراف نتائج مشروعك منذ انطلاقه وحتى ديسمبر 2021

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، نتائج المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ بدايته وحتى ديسمبر عام 2021..

- منذ إنطلاقه وفر 1.3 مليون فرصة عمل للشباب فى مختلف المحافظات.

- تنفيذ 188 ألف مشروع بإجمالى قروض تصل إلى 22.2 مليار جنيه.

خلال ديسمبر 2021..

-نفذ 2000 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً خلال شهر ديسمبر2021 فى المحافظات.

إجمالي القروض تصل إلى 400 مليون جنيه.

- وفر 20 ألف فرصة عمل للشباب.

- تكثيف حملات التوعية فى المحافظات بالمميزات والتسهيلات التى يقدمها البرنامج.

- إستفادت من مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعائد 5%.

- أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات فى محافظات الصعيد والوجه القبلى.

- تنفيذ 99 ألف مشروعاً صغيراً بإجمالى قروض 11.5 مليار جنية بالصعيد.

- توفير 595 ألف فرصة عمل للشباب .

- محافظة المنيا الأعلى تنفيذاً فى عدد المشروعات فى محافظات الصعيد،ب 21.4 ألف مشروعاً بإجمالى قروض 2.5 مليار جنية وفرت 136 ألف فرصة عمل.

- محافظة سوهاج نفذت 19.5 ألف مشروعاً بإجمالى قروض 2.2 مليار جنية وفرت 120 ألف فرصة عمل .

-محافظة أسيوط التى نفذت 13 ألف مشروعاً بإجمالى قروض 1.6 مليار جنية وفرت 39 ألف فرصة عمل.

وطالب اللواء محمود شعراوى الراغبين من الشباب و المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة بالتوجه لأقرب وحدة محلية فى محافظاتهم وتقديم طلب لوحدة "مشروعك" للحصول على قرض من خلال البنوك المشاركة فى " مشروعك" موضحاً أنه تم توفير 260 مقرا على مستوى 27 محافظة مصرية، وقال أن " مشروعك" يقدم عدة تسهيلات للمتقدمين أهمها إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة موضحاً أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا في جميع المحافظات المصرية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور فعال فى إقتصاديات جميع الدول المتطورة، مؤكداً أن هذه المشروعات هى العصب الرئيسى لإقتصاد أى دولة سواء متقدمة أو نامية لقدرتها على توفير فرص عمل مستدامة وزيادة التنوع الإقتصادى والتنافسية، وبالتالى المساهمة بشكل مثالى فى حل مشكلات البطالة وقال أن وزارة التنمية المحلية تشجع الشباب فى المحافظات على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مختلف المجالات حيث مشروعات إنتاجية و خدمية .