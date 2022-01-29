سعر ومواصفات رينو لوجان 2022 في السوق المصري

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الفرنسية الشهيرة رينو ، عن طرح موديل 2022 من طرازها لوجان داخل السوق المحلى المصرى خلال شهر ديسمبر من العام الماضى .

رينو لوجان موديل 2022

وأوضح وكيل رينو ان السيارة لوجان موديل 2022 الجديدة ، تتوفر داخل السوق المحلى المصرى للسيارات ، عبر 6 فئات سعرية وتجهيزية مختلفة .

يتوافر إصدارين من السيارة رينو لوجان موديل 2022 داخل السوق المحلية ، الصدار الاول منها مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 90 حصان ، وعزم أقصى للدوران 128 نيوتن متر ، أما الإصدار الثانى يعتمد على محرك سعة 1600 سي سي، يولد قوة 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن متر أوتوماتيك، متصل بناقل حركة أتوماتيك.

رينو لوجان موديل 2022

وتظهر السيارة رينو لوجان موديل 2022 ، بإضاءة نهارية و مصابيح ضباب أمامية وخلفية ،مرايا كهربائية، يوجد بالسيارة إمكانية غلق وفتح الأبواب عن بعد، ويبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 151 مم ، و جنوط رياضية بقياس 15 بوصة .

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة رينو لوجان موديل 2022 ، فتضم عجلة قيادة من الجلد يمكن تعديل ارتفاعها ، واضائة بالشنطة الخلفية، و إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة الشنطة الخلفية.

رينو لوجان موديل 2022

وتضم السيارة رينو لوجان موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية منها ، نظام الفرامل ABSمانعة الانغلاق، والتحكم الإلكتروني EBD، يوجد نظام ايموبليزر لمنع لسرقة السيارة، يوجد بالسيارة النظام الذكي للمساعدة في الركن، يوجد خاصية التنبيه بإصدار صوت في حالة نسيان غلق السيارة، يوجد وسائد هوائية وللراكب الأمامي.

رينو لوجان موديل 2022

أما عن اسعار رينو لوجان موديل 2022 :

- مانيوال E1 بسعر 188 الف جنيه .

- مانيوال E2 بسعر 209 الف جنيه .

- أوتوماتيك E1 بسعر 216 الف جنيه .

- أوتوماتيك E2 بسعر 226 الف جنيه .

- أوتوماتيك E3 بسعر 236 الف جنيه .

- أوتوماتيك E3 / BLACK EDTION بسعر 246 الف جنيه .