أكلات الشتاء .. طريقة عمل سبانخ بالسماق

تعد الـ سبانخ بالسماق من الأكلات الشتوية غير التقليدية وهو ما يجذب الأطفال والكبار لتناولها وتغيير الفكرة التقليدية عن السبانخ وأن مذاقها غير شهي.

نقدم لكم طريقة عمل سبانخ بالسماق بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير سبانخ بالسماق

بصل

زنجبيل

حمص

كركم

كزبرة جافة

سبانخ

بيبى سماق

عصير طماطم

ورق لورا

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل سبانخ بالسماق

* يشوح البصل المفروم في الزيت على النار وتضاف التوابل والملح والفلفل الأسود ويمكنك إضافة جوزة الطيب “ حسب الرغبة”

* يضاف الحمص ويقلب كل الخليط على النار وتضاف أوراق السبانخ وعصير الطماطم ويقلب الخليط ويترك على النار لتتسبك تغرف الـ سبانخ بالسماق في طبق التقديم أو الطاجن .