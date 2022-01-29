بمواصفات قياسية وأسعار منافسة.. تعرف على مميزات Redmi Note 11 Pro 5G

طرحت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا أحدث إصدارتها من سلسلة NOTE الرائدة، والتي تتضمن هاتف جديد مطور يأتي ضمن فئة هواتف أندرويد العاملة بشبكات الجيل الخامس 5G.

وينطلق الهاتف الجديد إلى الأسواق العالمية تحت اسم Redmi Note 11 Pro 5G، بمواصفات قياسية وأسعار أرخص من الأجهزة المنافسة.

مواصفات هاتف Redmi Note 11 Pro 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، بدقة 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث 120 هرتزا، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز، وتدعم الشاشة التدرج اللوني الواسع DCI-P3 ولها سطوع نموذجي يبلغ 700 شمعة، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.

وتحتوي مواصفات هاتف Redmi Note 11 Pro 5G، على كاميرا رئيسية مميزة تعمل بمستشعر ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجابكسل، بحجم 1 / 1.52 بوصة مع 0.7 ميكرون بكسل ودعم 9 في 1 binning (2.1 ميكرومتر)، يدعم هذا المستشعر التكبير حتى 3x محليا، متصل بكاميرا بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro

ولعشاق التصوير السيلفي، زودت شاومي هاتف Redmi Note 11 Pro 5G، بكاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل مختبئة أسفل الشاشة، ويمتاز الهاتف الجديد بقارئ بصمات الأصابع مثبث على الإطار الجانبي، مع هيكل مسطح محمي بمعيار IP53 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

ويقدم هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، من نوع LPDDR4X، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت، من تخزين UFS 2.2.

هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro

ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro 5G، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، يمكن شحنها من صفر إلى أكثر من 50٪ في غصون 15 دقيقة فقط، بواسطة الشاحن المرفق بالعلبة وكذلك كابل USB-C، بقدرة 67 وات.

ويتوفر هاتف Redmi Note 11 Pro 5G، مقابل سعر حوالى 330 دولارا (أي ما يعادل 5 آلاف و100 جنيه مصري)، لسعة 6 + 64 جيجابايت، ويصل لسعر 380 دولارا (أي ما يعادل 5 آلاف و300 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت.