بعد أول اختبار لتوليد الكهرباء.. إعلان جديد من إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

كشفت وسائل إعلام محلية في إثيوبيا، عن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة، حيث باشرت أديس أبابا اختبار أول توربين منخفضين في السد.

وأكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، ذ لقناة "العربية"، على تمسك أديس أبابا بالوساطة الأفريقية في مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، مضيفة أن السد لن يلحق الضرر بمصالح مصر والسودان.

وحسب موقع "بيزنس أوف إثيوبيا" المحلي، بدأت البلاد توليد الطاقة من سد النهضة، مع الانتهاء من تركيب التوربين العاشر في سد النهضة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إثيوبيا، لقطات توثق اختبار توربين سد النهضة لتوليد الطاقة.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في وقت سابق، أن الإنتاج الأولي من الكهرباء سيبلغ 750 ميجاواط باستخدام توربينين اثنين.

وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، قال سيليشي بيكيلي، كبير المفاوضين والمستشارين بشأن الأنهار العابرة للحدود وسد النهضة في مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، إن التقدم الإجمالي في بناء سد النهضة بلغ 82%.

من جانبها، أكدت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي أن مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملزم قانونا لملء وتشغيل سد النهضة يحقق المصالح المشتركة من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصي استفادة ممكنة من سد النهضة، في مجال توليد الكهرباء، وتحقيق التنمية المستدامة في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتي المصب مصر والسودان.

وأوضح أن مصر مهتمة باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، والأخذ في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسى على مياه النيل، التي تعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق.