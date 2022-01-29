رياض الخولى.. سر خلافه مع محمد صبحى وتخوفه من عادل إمام وزوجته فنانة معتزلة

يحتفل اليوم الفنان رياض الخولى بعيد ميلاده الـ 69، الذى قدم العديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والدراما المصرية.

مشوار رياض الخولى الفنى

ولد رياض الخولى 29 يناير 1953 فى محافظه المنوفية وبسبب دراسته انتقل مع اسرته الى القاهرة وكان منذ الصغر يحب الفن وكان يتمنى أن يصبح فنانا شهيرا بعد أن يكمل دراسته وبعد حصوله على الثانوية العامة قرر أن يلتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وتخصص فى قسم التمثيل والإخراج وتخرج من المعهد عام 1976.

رياض الخولى

قدم رياض الخولى العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، أهم هذه الأعمال والمسلسلات الشهيرة التى كان يقدمها دائما إلى الدراما المصرية منها زيزينيا وبنت أفندينا والصعود إلى القلب وعواصف النساء وريا وسكينة والعميل 1001 ويوميات ونيس وكشكول لكل مواطن وحدائق الشيطان واللص والكلاب وامرأة من الصعيد الجوانى وأصعب قرار وقضية رأى عام والفريسة والصياد وأم كلثوم ورد قلبى وبوابة الحلوانى وليالى الحلمية الجزء الثالث والخامس والفرسان والعائلة.

رياض الخولى

وبعد تخرج رياض الخولى من معهد الفنون المسرحية شارك فى مسرح الفنان محمد صبحى وقدم عديد من العروض المسرحية المميزة التي كانت من أفضل المسرحيات، وكانت البداية مع فرقة الفنان محمد صبحى فى مسرحية وجهة نظر، وهم مجموعة من الشباب الفاقدين للنظر ويستغلهم صاحب المركز، ودخل فى خلاف مع محمد صبحى فى المسرح حيث كان طلب منه الاعتذار عن المسرحية “وجهة نظر” بعد عدد من العروض الا ان محمد صبحى رفض وهو الامر الذى وجده رياض الخولى نوعا من القيد بالنسبة له خاصة أنه سمح لأحد اعضاء الفرقة بنفس الأمر ولكن مبرر محمد صبحى هو أن كان هناك اتفاق مسبق على هذا الأمر.

رياض الخولى وزوجته واولاده

فى إحدى البرامج التلفزيونية تكلم رياض الخولى عن زوجته وأضاف أنها فنانة معتزلة شاركت في مسرحية المتزوجون وهي الفنانة راوية السعيد التي قامت بدور زوجة الفنان جورج سيدهم في المسرحية، وكانت هذه أول مرة يكشف فيها الفنان رياض الخولي عن هوية زوجته، وأضاف الفنان رياض الخولي أن زوجته كانت تحب المسرح كثيراً وتتابع أعماله الفنية دائما، نشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج، وظل معها حتى أنجب خمسة أبناء، انشغل في تربيتهم كثيرا فهو يحب الأطفال بشدة، ويحب دائما متابعتهم و ملاحظة تصرفاتهم أثناء اللعب واللهو، ولكن لم يشغل رياض الخولى عن الفن أى شيء، فكان دائما حريص على تقديم كل ما هو جديد إلى الساحة الفنية.

رياض الخولى وزوجته

معاناة رياض الخولى

وعانى رياض الخولي كثيرا في مشواره الفني دون أن يمر بأي مرحلة اكتئاب طوال رحلته الفنية ليكمل مشواره بصدر رحب، مؤكدا خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة"، أن الدكتورة سميرة محسن دائما ما تضرب به المثل هو والفنان توفيق عبد الحميد لطلبة معهد الفنون المسرحية، في الصبر بمهنة التمثيل.

وقال الخولي، عن عائلة الزعيم عادل إمام ببرنامج "صاحبة السعادة": "قدر لي العمل مع عادل إمام (الوالد) وابنه محمد إمام، وابنه رامي في (صاحب السعادة)، وهم ناس ملتزمون ومحترمون إلى أقصى درجة.. محمد إمام فنان موهوب وسعدت بالعمل معه في هوجان".

وقال رياض الخولي إنه لم يكن سعيدا بدوره في فيلم "طيور الظلام" في البداية، لأن الدور كان باللغة العربية واللحية ومع عادل إمام (قولت دى هتبقى بداية ونهاية، معقولة هبدأ سينما بالشكل ده!، وبعدها قلت لوالدتى فقالت لى، توكل على الله، دى هتبقى فاتحة خير.. أنا كنت كاشش من عادل إمام لكنه أزال هذه الرهبة واستقبلنى استقبالا رائعا، وفى أول مشهد، قلبى كان فيه 7 آلاف دقة فى الدقيقة، لكن عادل إمام جعلني أتجاوز الأمر، وكانت تجربة رائعة".