العلماء يكشفون فرضيات لتفسير نشأة متحور أوميكرون

أدى متغير أوميكرون Omicron من فيروس كورونا Covid-19، والذي يعد حاليًا السلالة السائدة لفيروس كورونا في العديد من البلدان، إلى زيادة حادة في الإصابات، وعلى الرغم من أنه يُعتقد أن Omicron أقل حدة من متغير دلتا السابق، إلا أن قدرته على الانتشار بسرعة كبيرة قد أدت إلى إجهاد البنية التحتية الصحية في العديد من البلدان.

نشأة متغير أوميكرون

من المعتقد على نطاق واسع أن متغير أوميكرون Omicron تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا في نوفمبر 2021 وانتشر في جميع البلدان الأخرى بشكل أسرع من أي نوع آخر من فيروس كورونا Covid-19 شوهد حتى الآن.

وفقًا لتقرير صادر عن Nature ، قدّر علماء الفيروسات التطوريون أن أقرب سلف وراثي معروف لـ أوميكرون Omicron ربما يعود إلى ما بعد منتصف عام 2020.

قبل تقرير منظمة الصحة العالمية (WHO) حول أصول Omicron ، ظهرت نظرية أخرى مفادها أنه على الرغم من أن العلماء قاموا بتسلسل ملايين جينومات SARS-CoV-2 ، فقد يكونون قد فاتتهم سلسلة من الطفرات التي أدت في النهاية إلى المتغير. قال. وأضافت أن أوميكرون قد ظهر أيضًا "غير مرئي" في مضيفات حيوانية مثل الجرذان أو الفئران.

هناك نقطة مهمة يجب ملاحظتها وهي أن أوميكرون Omicron لديه أكثر من 50 طفرة مقارنةً بـ SARS-CoV-2 الأصلي، وتشارك ثلاثون من هذه الطفرات في التغيرات في الأحماض الأمينية في بروتين سبايك لفيروس كوفيد -19 ، والذي يستخدمه الفيروس للتعلق بالخلايا والاندماج معها.

نظرية أخرى ذكرها تقرير Nature أن أوميكرون Omicron يتكون من ثلاثة سلالات فرعية - BA.1 و BA.2 و BA.3. من بين هؤلاء ، بدأت BA.1 و BA.2 بالفعل في الانتشار على مستوى العالم. وأضاف التقرير أن هذا يعني أن البديل كان لديه وقت للتنويع قبل أن يلاحظه العلماء.

حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه على الرغم من وجود أعراض أكثر اعتدالًا على أوميكرون Omicron ، فإن عدد الأشخاص غير المحصنين ضد كورونا Covid-19 يساعد في دفع انتقال المتغير.

وقالت هيئة الصحة التابعة للأمم المتحدة أيضًا إن أوميكرون سيكون البديل الأخير لـ فيروس كورونا Covid-19.