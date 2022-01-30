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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالجبن والخس.. شاهد كوتشي على شكل ساندويتش

الكوتشي الساندويتش
الكوتشي الساندويتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لموضة جديدة عبارة عن زوج من الأحذية على شكل ساندويتش، تبلغ قيمة الأحذية الغريبة 85 جنيهًا إسترلينيًا (ما يقرب من 2000 جنيهًا مصريًا).

 

صنعت أحذية Deli Sandwich Platform Sneakers" لتبدو تمامًا مثل الساندويتش، فهي أشكال ثلاثية الأبعاد لساندويتشات تتضمن خس، جبن وحشو البصل.

 

وقد انقسم الناس بين مؤيد لارتداء الأحذية الرياضية الغريبة (سنيكرز) كنوع من الموضة، وبين معارضين رفضوا شكلها الغريب أو وضع الطعام في أقدامهم حتى ولو ام يكن حقيقيًا.

 

في وقت سابق، تعرضت ماركة الأزياء الفاخرة Gucci للسخرية لبيعها نظارات شمسية "مقلوبة" مقابل 470 جنيه إسترلينيًا).

 

مما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشكل الغريب للنظارات الشمسية، والتي اعتبرها البعض اختلافا يحب تجربته.

sandwich_shoes
sandwich_shoes
الكوتشي الساندويتش موضة احذية Gucci اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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