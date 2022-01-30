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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البازلاء المجمدة حيلة سحرية للنوم في لحظات

البازلاء
البازلاء

في مقطع فيديو على TikTok، زعمت إحدى المستخدمات أن وضع البازلاء المجمدة على صدرك بإمكانه مساعدتك على النوم بسهولة أكبر والتخلص من الأرق.

 

أطلقت مستخدم TikTok وتدعى «فرانكي سيمونز» مقطع فيديو شاركت فيه نصائحها وحيلها لتنظيم الجهاز العصبي باستخدام البازلاء المجمدة من أجل الاسترخاء والنوم.

 

تتضمن إحدى الحيل السيطرة على العصب المبهم؛ المسئول عن تنظيم أعضائك الداخلية، وهو مهم في مساعدة جسمك على الراحة.

 

بدأت فرانكي بشرح أنها غالبًا ما تستيقظ في منتصف الليل بسبب الأرق، وتستغرق وقتًا طويلاً للعودة إلى النوم باستخدام أساليب مثل اليوجا والتأمل والتنفس العميق أو شرب شيء لطيف مثا كوب شاي.

 

ولكن بعد اكتشاف إمكانية تحفيز الأعصاب، توصلت إلى أن استخدام كيس من البازلاء المجمدة أو كيس ثلج من شأنه أن يقلل الأرق.

 

تقول فرانكي في الفيديو بأن "حيلة النوم السحرية" ساعدتها على النوم في غضون 15 دقيقة وأرادت مشاركتها مع المتابعين عبر تيك توك.

 

طريقة استخدام البازلاء المجمدة للنوم

تقوم فرانكي بوضع الكمادات الباردة على صدرها لتحفيز العصب المبهم.

 

وتشير إلى أن "تطبيق البرودة على العصب المبهم يساعد على تحفيزه وتخفيف الالتهاب لمساعدته فقط على أداء وظيفته بشكل أفضل".

 

تكمن هذه الوظيفة في تهدئتك ومساعدتك في الوصول إلى الراحة بشكل أسرع مما قد تكون قادرًا عليه إذا شغلت نفسك بـ الأفكار المقلقة، الروايات، البرامج التلفزيونية أو حتى TikTok.
 

https://vm.tiktok.com/ZMLLCw2uV/

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