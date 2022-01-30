هل تعاني من الزكام؟ حيلة سحرية للتخلص من انسداد الأنف فورا

كشفت طبيبة بريطانية تدعى «ديبورا لي» من صيدلية فوكس الإلكترونية عن حيلة سحرية قد تخلصك من انسداد الأنف (الزكام) في ثوان معدودة.

تؤكد الدكتورة ديبورا بأن رد الفعل المعتاد على الأنف المسدود هو النفخ فيه، مما يؤدي إلى التخلص من المخاط ولكنه لا يعالج الزكام.

لأن انسداد الأنف هو استجابة للالتهاب، لذا يجب التركيز على هذا الأمر، وعندها يمكنك خداع جسدك إلى حد كبير.

تؤكد الدكتورة ديبورا أن هناك نوعان من المناورات العملية لمحاولة إجبار الجيوب الأنفية والأذن والحنجرة على إلغاء انسداد أنفك والتخلص من الزكام في ثوانٍ.

الطريقة الأولى

تنطوي على حبس أنفاسك لأطول فترة ممكنة، تقول الدكتورة ديبورا: "عندما تضطر أخيرًا إلى التنفس، ستبدأ الجيوب الأنفية تلقائيًا في الصفاء لأن عقلك قد تحول إلى وضع محاولة البقاء على قيد الحياة لأنه أدرك عدم قدرتك على التنفس ونقص الأكسجين".

أما الطريقة الثانية:

"اضغط بلسانك بقوة على سقف فمك.. ثم اضغط مرتين بإصبعين بين جبهتك وأنفك.. حرر لسانك.. ثم كرر ذلك لمدة 20 ثانية"، عندها ستتخلص من الانسداد.

رشفة من الزنجبيل

يعد الزنجبيل مكونًا خاصًا، يحتوي على جميع أنواع الفوائد، بدءًا من الحد من الغثيان إلى تعزيز الهضم الصحي.

ووفقًا للدكتورة ديبورا، فإن شاي الزنجبيل يمكن أن يهدئ من التهاب أنفك ويسمح لك بالتنفس بسهولة.

فقد ثبت أن له تأثيرات مضادات الهيستامين لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الأنف التحسسي، حيث يمكنه منع أيضًا السيتوكينات - جزيئات إشارات الخلايا المشاركة في الاستجابة الالتهابية.