أمير قطر يطير إلى واشنطن في زيارة عمل.. تفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد، أن أمير قطر تميم بن حمد غادر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مساء السبت، في زيارة عمل.

وأعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غادر الدوحة متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية.

وسيجري أمير قطر مباحثات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تتناول سبل دعم علاقات الشراكة والتعاون الوطيدة بين البلدين وتعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان البيت الأبيض أعلن الثلاثاء أنّ بايدن سيلتقي أمير قطر في واشنطن، في 31 الجاري.