بعد الوداع الإفريقي .. السليتي: سنصالح شعب تونس بتذكرة المونديال

أكد نعيم السليتي، لاعب منتخب تونس، أن خروج نسور قرطاج من كأس أمم إفريقيا على يد بوركينا فاسو، كان قاسيا.

وخسر منتخب تونس أمام خيول بوركينا فاسو، مساء السبت بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة التي تستضيفها الكاميرون.

وقال نعيم السليتي في تصريحات صحفية "كنا نأمل أن نسعد الشعب التونسي بالتأهل للدور نصف النهائي، مثلما أسعدناهم بعد الفوز على نيجيريا، لكن فشلنا في ذلك".

وأضاف "لم ندخل اليوم اللقاء جيدا كما أننا واجهنا منتخبا قويا. في الشوط الأول لعبنا متأخرين ما مكن منافسنا من التقدم وتركنا له مساحات فحصل على الثقة ونجح في إحداث الفارق".

وتابع السليتي "حاولنا الرد في الشوط الثاني وخلقنا بعض الفرص، لكننا لم ننجح، ولذلك نعتذر للشعب التونسي الذي كان ينتظر منا إنجازا جديدا.. لكن قدر الله وما شاء فعل".

وختم نعيم السليتي حديثه قائلا: "تنتظرنا مباراة مهمة في تصفيات كأس العالم أمام منتخب مالي، وسنصالح الجماهير من خلالها، لذلك علينا أن نستعد لهذه المواجهة جيدا ونطوي صفحة كأس أمم إفريقيا".

