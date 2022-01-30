أمم إفريقيا .. السنغال تسعى لبلوغ المربع الذهبي على أكتاف غينيا الاستوائية

يصطدم منتخب السنغال بغينيا الاستوائية، على ملعب "جابوما" مساء اليوم الأحد، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وتأهلت السنغال من دور المجموعات على قمة المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، حيث سجلت هدفا وحيدا من ضربة جزاء، لتكون أقل المنتخبات تسجيلا للأهداف في الدور الأول.

وفي ثمن النهائي، لم يقدم أسود التيرانجا آداء مقنعا أمام الرأس الأخضر، لكن نجحوا في التأهل بهدفين نظيفين.

وسيكون الثنائي بامبا دينج والنجم ساديو ماني متاحين، لخوض مواجهة ربع النهائي.

من جانبها، قدمت غينيا الاستوائية آداء جيدا في المجموعات، ورغم خسارة أول مباراة، إلا أنها نجحت في التأهل بعد تحقيق انتصارين متتالين على الجزائر وسيراليون.

وفي ثمن النهائي، عبر المنتخب الغيني الاستوائي نظيره المالي بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 0-0.

وتعد هذه رابع مواجهة رسمية بين المنتخبين، حيث تقابلا في أمم إفريقيا 2012 وتفوقت غينيا 2-1.

كما التقيا في تصفيات أمّم إفريقيا 2019، انتهت المواجهتان لصالح السنغال "3-0 ذهابا و1-0 إيابا".