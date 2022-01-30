عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب لم يستشرني .. سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس تعاقد الأهلي مع موسيماني

صدى البلد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن كواليس مفاوضات القلعة الحمراء مع الجنوب افريقي بيستو موسيماني قبل قدومه عام 2019 الي الجزيرة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج المجري الذي يقدمه مصطفي عبده علي قناة الأهلي أن موسيماني قدم مكاسب عديدة للنادي الأهلي ونجح في تحقيق العديد من البطولات مع القلعة الحمراء.

وأضاف عبد الحفيظ أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لم يستشيره اثناء التعاقد مع موسمياني بعد رحيل فايلر عن القلعة الحمراء مشيرا الي انه كان قرار مناسب جدا وخاصة انه كان في وقت حساس قبل نهائي القرن أمام الزمالك.

وتابع عبد الحفيظ أن جمهور الأهلي واعي ومساند جدا ، موسيماني عمل بطولات رائعة للأهلي ومهمة وأيا كان الاتجاه سواء بالاستمرار أو الانفصال ، فيجب احترام النجاح الذى تم بين الطرفين وتقدير ما قدمه المدرب.

وأشار عبد الحفيظ الي ان النادي الأهلي لا يتأثر بالأخبار التي يتم تداولها عن القلعة الحمراء سواء الجيدة او السلبية مؤكدا أن الأهلي مؤسسة كبيرة ووجهة لكل الصحفيين والإعلاميين لتدوال اخباره.

 

الأهلى كواليس موسيمانى سيد عبد الحفيظ بيستو موسيماني قناة الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التعاقد مع موسمياني

ترشيحاتنا

مصر والمغرب .. ثقة الفراعنة تواجه قوة الأسود في كلاسيكو العرب بالكان

ماكرون: من حق إيران عدم الوثوق بـ الولايات المتحدة

خاص.. ياسمين عبد العزيز تتعافي من فيروس كورونا وسلبية مسحتها

البازلاء المجمدة حيلة سحرية للنوم في لحظات

نقابة الصيادلة: القانون يُجرم الإعلان عن الأدوية أو بيعها بعيداً عن الصيدلية

بعد الوداع الإفريقي .. السليتي: سنصالح شعب تونس بتذكرة المونديال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

على نايل سات| قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب .. تعرف عليها

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

بعد هبه وياسمين.. حقيقة تعرض مصر لـ إعصار آنا المدمر

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يوما من الوفاة؟.. شاهد رد الإفتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

بالجبن والخس.. شاهد كوتشي على شكل ساندويتش

شاهد.. أول قطة في البيت الأبيض منذ 13 عامًا|صور

مطرب المهرجانات مسلم يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن.. صور

فيديو

يمتلك أسطولا من السيارات والقصور والطائرات.. قصة أغنى طفل في أفريقيا

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ