مع اقتراب الحرب العالمية الثالثة.. ترامب يوجه رسالة عاجلة إلى بايدن

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما على جو بايدن بسبب استعداده لإرسال قوات إلى أوروبا للدفاع عن أوكرانيا ضد غزو روسي محتمل، وطالبه بدلا من ذلك بإرسال تلك القوات إلى مراقبة الحدود الأمريكية.

وحسب "ديلي ميل"، اتهم ترامب بايدن بالسماح لملايين الناس بدخول بلاده بينما تساوره المخاوف بشأن أمن أمة أجنبية.

وقال ترامب:"لكن أكثر الحدود أهمية بالنسبة لنا الآن ليس حدود أوكرانيا، بل الحدود الأمريكية، قبل أن يرسل بايدن أي قوات للدفاع عن حدود في أوروبا، يجب عليه إرسال قوات للدفاع عن حدودنا هنا، في تكساس".

ووضع بايدن 8500 جندي أمريكي في حالة التأهب لتعزيز حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، بينما تحشد روسيا أكث من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا.

وأكد ترامب أن تحركات بايدن تخاطر باندلاع الحرب العالمية الثالثة.