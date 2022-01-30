تراكم للثلوج .. عاصفة شتوية ثلجية تجتاح أمريكا | شاهد

عرضت فضائية " يورونيوز " مشاهد من العاصفة الشتوية التي اجتاحت شرق أمريكا ، والتي تسببت في إعلان الطوارئ في عدة ولايات .

وظهر في الفيديو تكاثف لحبات الثلج على السيارات والمطاعم ، والعمال يقومون بإزالة الثلج المتراكم من أمام المحلات .

وعلى جانب آخر ، تسود حالة من البرد القارس على دول الخليج حيث تشهد تلك الدول حالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط للثلوج.

ففى لبنان تواصل جرافات وزارة الاشغال واتحاد البلديات وبلدية فنيدق فى لبنان وبمواكبة من شرطتها فتح طريق فنيدق القموعة على خطين، وتواجه الجرافات صعوبة كبيرة نظراً لارتفاع سماكة الثلوج التي وصلت الى أكثر من متر ونصف المتر.

أما السعودية فقد توقع المركز الوطني للأرصاد، السعودية تقلبات جوية على عدة مناطق بالمملكة، بدءًا من يوم الإثنين المقبل.، تشمل تساقطًا للثلوج وانخفاض درجات الحرارة وأمطار.