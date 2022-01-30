الليلة.. عرض فيلم توأم روحى فى مهرجان جمعية الفيلم

تستمر اليوم فعاليات مهرجان جمعية الفيلم والذى انطلق امس حيث من المقرر عرض فيلم “توأم روحى” ويعقب عرض الفيلم ندوة مع صناعه.

فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

وروِّج حسن الرداد، لأحدث أفلامه «توأم روحي»، المعروض بالسينمات حاليًا، إذ قام بمتابعة الفيلم في "سينما سيتي ستارز" كما قام بجولة فى عدد من سينمات وسط البلد.

وأشاد عدد من النقاد بالفيلم الذى يعد عودة مختلفة للفنان حسن الرداد الذى كان تركزه في الفترة الأخيرة بالدراما.

عائشة بن أحمد وتوأم روحى

وكانت الفنانة عائشة بن أحمد عبرت عن سعادتها بردود الأفعال على فيلمها الأخير "توأم روحي".

قالت في تصريح لـ "صدى البلد": "الحمد لله أغلب ردود الأفعال كانت إيجابية، الناس كانت متعطشة للأفلام الرومانسية، وفكرة الفيلم جديدة ومختلفة ونجسد جميعنا أكثر من شخصية، هنالك صورة جيدة جدا، وموسيقى تصويرية جميلة".

وتابعت عائشة بن أحمد قائلة:" الناس كانت سعيدة بالفيلم، كما أن توقيت عرض الفيلم كان مهما جدا، الناس تريد أن تذهب إلى السينما وأن تشاهد أفلاما".

حسن الرداد وتوأم روحى

وتحدث الفنان حسن الرداد، عن نجاح فيلم «توأم روحي»، مؤكدا أنه لم يتوقع نجاح توأم روحي بهذا الشكل في ظل جائحة فيروس كورونا وإلزام الحضور بنسبة 25% فقط في دور السينما.

وقال «الرداد» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان على قناة «دي إم سي» : «احنا غامرنا بالفيلم وربنا كرمنا جدا أكتر ما كنا نتوقع، وعملنا مجهود كبير وأجل لاسباب وظروف كثيرة».

وتابع الفنان حسن الرداد : «هناك اجماع بين النقاد الفنيين والجمهور على نجاح فيلم توأم روحي وهذا من العادات القليلة عندما تحدث»، مضيفا أنا بعمل حساب الجمهور في كل أعمالي الفنية وأحترم أراء النقاد .

وأشار أن هناك بعض النقاد بنسبة 20% لم يعجبهم اي حاجة خالص ولا اي عمل فني، مؤكدا أنه دائما مهتم بدوره في كل الاعمال الفنية، والمخرج هو أهم شخص في العمل لان لديه رؤية معينة في المشاهد منهم عثمان أبو لبن .