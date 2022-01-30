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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الوزراء: 18.3% انخفاضا في نسبة الشائعات المتعلقة بكورونا خلال 2021

صدى البلد

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول ، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه يوجد حملة ممنهجة على الدولة المصرية في إنتاج الشائعات ونشرها، لافتة إلى أن التوسع في التكنولوجيا أهم الأدوات المستخدمة في هذه الحملة، حيث ساعد التوسع في التكنولوجيا على تزييف الحقائق ونشر الشائعات.

وأكدت نعايم سعد زغلول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية " ، أن وسائل التواصل الاجتماعي هى مصدر رئيسي لانتشار الشائعات، لافتة إلىأن دولة وضعت آليات لمواجهة هذه الشائعات أهمها وضع رقم واتساب لإتاحة إمكانية التواصل للمواطنين للتأكد من المعلومات المتداولة .

وأوضحت ، أن أبرز القطاعات التي انتشرت  حوله الشائعات في الفترة الأخيرة هو قطاع التعليموذلك لأن هذا القطاع يرتبط بشكل مباشر بالمواطن، معقبةً أنه في بداية أزمة كورونا كان يتم إصدار تقرير يومي للرد فيه على الشائعات التي تخص كوفيد 19 فقط .

وأشارت إلى أنه تم إصدار انفوجراف 5 و6 لتوضيح الانخفاض الشديد الذي يخص الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا ،حيث انخفضت نسبة الشائعات من 51.8 % في عام 2020 لـ 18.3% في 2021 ، وهذا ما يوضح أن الدولة أدارت أزمة كورونا بكفاءة عالية .
 

صباح الخير يا مصر | أغرب وأكثر الشائعات التي رصدتها الحكومة خلال 2021.. مع د. نعايم سعد زغلول توضح - YouTube

نعايم سعد زغلول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجلس الوزراء الشائعات مصر اخباؤ توك شو

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