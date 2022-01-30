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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رجل يمتلك قوة خارقة..الأشياء تلتصق بجسده تلقائيا

خارق
خارق

الأبطال الخارقون ليسوا في مارفيل فقط، فقد حقق رجل إيراني رقمًا قياسيًا غير عادي في موسوعة جينيس، من خلال تثبيت 85 ملعقة على جسده دون لاصق.

يقول «أبو الفضل صابر مختاري» 50 عامًا، من أكراج في إيران، بأنه امتلك القدرة على موازنة وتثبيت الملاعق على جسده منذ أن كان طفلاً.

وأوضح مختاري لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: "لاحظت بالصدفة موهبتي هذه عندما كنت طفلاً وبعد سنوات عديدة من الممارسة والجهد، تمكنت من تقويتها وتطويرها إلى ما هي عليه الآن".

الغريب أن جسد مختاري يمكنه الالتصاق بأي شئ، يقول: "أي شيء له سطح يمكنني أن اجذبه بجسدي ليلتصق به، مثل البلاستيك، الزجاج، الفاكهة، الحجر، الخشب وحتى إنسان كامل النمو".

يمكن لمختاري نقل هذه الطاقة التي يملكها داخليًا للأشياء طالما أنه يستطيع لمسها والشعور بها، يدفع نفسه بعد ذلك للتركيز قدر الإمكان على الأشياء الموجودة فوق جسده حتى تتوازن وتظل ساكنة".

على الرغم من قدراته، كان على مختاري أن يعمل بجد للوصول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث بدأ محاولاته لكسر الرقم القياسي الصيف الماضي لكن الطقس لم يكن في مصلحته.

تتطلب إرشادات التسجيل أن تظل الملاعق متوازنة على الجسم لفترة معينة.

يقول مختاري: "بسبب الرطوبة والطقس الحار، انزلقت بضع ملاعق من جسدي عندما وصلت إلى رقم 80، بذلت قصارى جهدي للحفاظ على تركيزي ولكن درجة حرارة جسدي والعرق أعادني إلى نقطة الصفر في كل مرة".

https://www.instagram.com/reel/CZNKRBbKG6s/?utm_medium=copy_link

موسوعة جينيس للأرقام القياسية ايران إيراني جينيس مارفيل البلاستيك الرقم القياسى اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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