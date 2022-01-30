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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 6817 طن قمامة وإزالة 557 حالة إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم

معدات الوحدات المحلية
معدات الوحدات المحلية أثناء رفع المخلفات

نظمت محافظة الفيوم 53 حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز سنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 6817 طن قمامة، وإزالة 557 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1954 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح المحاسب كمال سلومة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ 9 حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 850 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تم إزالة 38 حالة إشغالات متنوعة في المهد، وصيانة وتركيب 490 كشاف إنارة بشوارع المدينة والقرى التابعة للمركز.

ولفت المهندس محمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2107 أطنان قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 186 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 334 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

وكشف  ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، عن تنظيم 27 حملة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، تم خلالها رفع 2010 أطنان قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، كما تم تنظيم 3 حملات مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق مدينة طامية والوحدة المحلية بقرية الروضة، والوحدة المحلية بقرية قصر رشوان، أسفرت عن إزالة 211 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة 850 كشاف إنارة بطريق القاهرة الفيوم، ومدينة طامية، والوحدات القروية بالمركز.

وأشار مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إلى أنه تنظيم 7 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1850 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 122 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة 280  كشاف إنارة بالطريق السياحي بشكشوك، والطرق العامة بقرى جبر وأبوشنب والخالدية، وتغطية الكابلات الأرضية للكهرباء بالطريق الدائري.

 

محافظة الفيوم تستضيف ورشة عمل لتدريب الموظفين على مكافحة "التواطؤ في التعاقدات"

 

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الفيوم قمامة سنورس طامية

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