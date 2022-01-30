رفع 6817 طن قمامة وإزالة 557 حالة إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم

نظمت محافظة الفيوم 53 حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز سنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 6817 طن قمامة، وإزالة 557 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1954 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
وأوضح المحاسب كمال سلومة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ 9 حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 850 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تم إزالة 38 حالة إشغالات متنوعة في المهد، وصيانة وتركيب 490 كشاف إنارة بشوارع المدينة والقرى التابعة للمركز.
ولفت المهندس محمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2107 أطنان قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 186 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 334 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
وكشف ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، عن تنظيم 27 حملة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، تم خلالها رفع 2010 أطنان قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، كما تم تنظيم 3 حملات مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق مدينة طامية والوحدة المحلية بقرية الروضة، والوحدة المحلية بقرية قصر رشوان، أسفرت عن إزالة 211 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة 850 كشاف إنارة بطريق القاهرة الفيوم، ومدينة طامية، والوحدات القروية بالمركز.
وأشار مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إلى أنه تنظيم 7 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1850 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 122 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة 280 كشاف إنارة بالطريق السياحي بشكشوك، والطرق العامة بقرى جبر وأبوشنب والخالدية، وتغطية الكابلات الأرضية للكهرباء بالطريق الدائري.