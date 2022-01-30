اجتماع موسع لمتابعة خطط وتحديات عمل التكتلات الاقتصادية بقنا

لتطوير الحرف اليدوية

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مكتب استشاري التكتلات الاقتصادية ، لمتابعة ما تم تنفيذه من خطط عمل تكتلات المرحلة الأولى وما سوف يتم تنفيذه في تكتلات المرحلة الثانية، فى إطار المتابعة المستمرة لخطط تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور محمد نصر، نائب مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، و فريق التكتلات الاقتصادية بمكتب التنسيق ، و وحدة تنفيذ البرنامج وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استمع محافظ قنا ، لعرض خطط العمل الخاصة بتكتلات المرحلة الثانية " الشمر والفخار" وعرض ومناقشة الخيارات الاستراتيجية، والخطوط العريضة الخاصة بخطط العمل، بالإضافة إلى سبل التعاون في الفترة القادمة والتحديات التى تواجه سلسلة القيمة لكلا التكتلين .

وأوضح الداودى ، بأن المحافظة تسعى إلى وضع خطة متكاملة لتطوير عدد من التكتلات إنتاجيا وتسويقيا و إداريا، فضلاً عن تطوير التصنيع وفقا للأساليب والمعدات الحديثة التى تسهم فى توفير الوقت والجهد والتكلفة و تعطى جودة أفضل للمنتج.

وأضاف محافظ قنا ، بأن برنامج التنمية المحلية يقدم الدعم للتكتلات الاقتصادية بالمحافظة من خلال العمل على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل تطوير تكتل الفركة بمدينة نقاده، و تكتل العسل الأسود بمدينتي نجع حمادى وفرشوط، بينما تشمل المرحلة الثانية تطوير تكتل المحاصيل الزراعية كالشمر بمركزي قنا وقفط، بجانب تكتل الفخار فى مدن قنا، وقوص، ونقاده ، مما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويعمل على تحسين مستوى الدخل للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.

اجتماع التكتلات الاقتصادية بقنا

اجتماع التكتلات الاقتصادية بقنا

اجتماع التكتلات الاقتصادية بقنا

اجتماع التكتلات الاقتصادية بقنا

اجتماع التكتلات الاقتصادية بقنا