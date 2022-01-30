ربيع يطلع وفد الكونجرس الأمريكي على المشروعات التنموية للقناة

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس بالمجتمع الملاحي وما تشهده من تطورات غير مسبوقة على كافة الأصعدة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز دورها الحيوي الداعم لخدمة حركة التجارة العالمية وتعظيم الاستفادة منها لتظل شريانا حيويا للعالم أجمع.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، وفدًا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي ضمن زيارتهم لمصر وذلك بمبنى المارينا الجديد شرق القناة في محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار التعاون المثمر مع وزارة الخارجية واستمرارًا لجهود الهيئة في التعريف بمستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس، حيث سبق واستقبلت الهيئة وفدًا من مساعدي أعضاء الكونجرس في ديسمبر الماضي.



وأطلع ربيع الحضور على نظام الملاحة في قناة السويس وما حققه مشروع قناة السويس الجديدة من مزايا ملاحية عديدة، حيث سمح بعبور السفن في الاتجاهين دون انتظار، كما ساهم في تحقيق مزيدًا من الوفورات الاقتصادية بتقليل ساعات العبور وخفض التكلفة التشغيلية للسفن العابرة وهو ما انعكس على تنافسية القناة.



وأوضح أن أهمية قناة السويس ظهرت جليًا خلال أزمة السفينة الجانحة "EVER GIVEN"، حيث تأثرت كافة دوائر الملاحة وسلاسل الإمداد بتوقف حركة الملاحة داخل القناة، واتجهت أنظار كافة دول العالم نحو مصر انتظارًا لتعويم السفينة واستعادة حركة الملاحة.

وأشاد بجهود كافة العاملين بالهيئة وما بذلوه من جهد متواصل على مدار الساعة لتعويم وإنقاذ السفينة؛ وهي العملية التي شهدت استحداث استخدام التكريك لأول مرة في تاريخ الإنقاذ البحري.



تطورات صناعة السفن عالميا

ولفت إلى أن قناة السويس تتابع عن كثب تطورات صناعة السفن عالميا وذلك بتنفيذ مجموعة من مشروعات تطوير المجرى الملاحي تشمل مشروع تطوير القطاع الجنوبي وإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي، علاوة على تطوير 16 محطة مراقبة وذلك بالتوازي مع جهود تطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة من الكراكات والوحدات البحرية المعاونة.

وأضاف أن قناة السويس تحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية عالمياً؛ وذلك من خلال تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتطبيقاته المختلفة التي تتيحها الخدمات الإلكترونية وأبرزها خدمة الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وخلال الزيارة، شاهد الحضور مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميا والحفاظ على مكانتها الرائدة.

وقاموا بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية "تحيا مصر" لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع ثم زيارة كنيسة "آجاث".