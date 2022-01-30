بأسيست رائع من صلاح.. تريزيجيه يضرب شباك المغرب بالهدف الثاني

سجل منتخب مصر الهدف الثاني في شباك المغرب، في المباراة المقامة على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وتوغل صلاح على منتطقة الجزاء ليسرسلها بيمينه إلى تريزجيه الذي سجهل بطريقة بارعة في الشباك.

وجاء الهدف الأول من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سفيان بوفال بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد أبو جبل.

وجاء هدف التعادل من ركلة ركنية لمنتخب مصر على يمين مرمى المغرب، نفذها عمر مرموش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد عبد المنعم برأسية قوية تصدى لها الحارس ياسين بونو بصعوبة بالغة لترتد الكرة وتجد متابعة من محمد صلاح بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.