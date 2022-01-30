بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

يقدم موقع صدى البلد، لقرائه تغطية حية وبث مباشر مباراة مصر والمغرب لحظة بلحظة ووضع القارئ في آخر التطورات والأحداث بشأن المباراة المرتقبة اليوم في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وينتظر المصريون والمغاربة من هواة ومشجعي كرة القدم مشاهدة مباراة مصر والمغرب في بطولة أمم إفريقيا، حيث يلتقي منتخب مصر ونظيره المغرب ، مساء اليوم الأحد، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33 التي تقام بالكاميرون.

موعد مباراة مصر والمغرب

من المقرر أن تقام مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا 2020 ، الساعة 5 مساءً على ملعب أحمدو أهيدجيو.

مباراة مصر والمغرب

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

وتنقل قنوات بين سبورت مباراة مصر والمغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا بينما جاءت القنوات المفتوحة كالتالي :

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد المغرب

وتأهل منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى دور بع النهائي من أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب “الأفيال” كوت ديفوار بركلات الترجيح، بيما تأهل منتخب أسود الأطلسي المنتخب المغربي بقيادة وحيد خليلوزيتش بعد التغلب على منتخب مالاوي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويغيب عن منتخب مصر للإصابة نجم الفريق والحارس الأول محمد الشناوي، بينما من المقرر أن يدفع المدير الفني لمنتخب مصر بتشكيل أمام المغرب يضم كلا من:

محمد أبو جبل وأحمد فتوح وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم، وعمر كمال وعمرو السولية ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومصطفى محمد، وعمر مرموش

منتخب مصر

ويعول كيروش على مثلث الهجوم الذي يضم محمد صلاح نجم الشباك في تشكيلة الفراعنة، بجانب مصطفى محمد وعمر مرموش، بخلاف تألق ثنائي الوسط محمد النني وعمرو السولية.

وتحيط الشكوك حول مشاركة حمدي فتحي لاعب الوسط ومحمد الشناوي حارس المرمى، لكن الحارس البديل محمد أبو جبل، أظهر قدراته بقوة، وقاد الفراعنة لربع النهائي، بتصديه لركلة ترجيح أمام كوت ديفوار.

ويعود محمود حمدي الونش في خط الدفاع بعد غياب للإصابة، لكن تألق زميله محمد عبد المنعم قد يصعب مهمته في العودة للتشكيل الأساسي للمدرب كيروش، الذي يراهن على غلق مناطقه الدفاعية، مستعينا بقدرات النجم أحمد حجازي.

بث مباشر مباراة مصر والمغرب

ويسعى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على المغرب في موقعة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج بالنجمة الثامنة.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا، بعد الفوز على كوت ديفوار الأربعاء الماضي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، بينما صعد منتخب المغرب على حساب مالاوي.

آخر مواجهة جمعت مصر والمغرب، كانت في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله محمود عبد المنعم كهربا.

ماذا قال خليلوزيتش عن مواجهة مصر؟

على الجانب الآخر، أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، أن مواجهة مصر ستكون صعبة للغاية.

وقال وحيد خليلوزيتش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والمغرب: "محمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العام، وتابعنا فيديوهات لأدائه خلال مبارياته الماضية في أمم إفريقيا، ووضعنا له خطة إيقاف خطورة، كما قرأنا طريقة لعبه جيدا".

وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب وبدر بانون

وأضاف خليلوزيتش: "المباراة ستكون بمثابة حرب تكتيكية، لأن المنتخب المصري قوي ومنظم، ويمتلك خط هجوم يصنع العديد من الفرص، لذلك علينا التعامل بحذر تجاه هذا الأمر".

وواصل: "نحن أيضا لدينا كل الثقة في هجومنا أمام مصر في لقاء الغد، صحيح عانينا من مشاكل هجومية في المباريات السابقة بإهدار العديد من الفرص، وهو ما يجب تفاديه في هذه المباراة التي لا تقبل الأخطاء".

مصر الأكثر تتويجا في إفريقيا

يحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما يأتي منتخب الكاميرون “مستضيف البطولة الحالية” في المركز الثاني بـ 5 ألقاب.

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