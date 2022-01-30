عصام الحضري بعد الفوز على المغرب: ألف مبروك لشعب مصر

هنا عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر ، المنتخب المصري بالفوز علي منتخب المغربي والتأهل الي نصف نهائي أمم أفريقيا.

وغرد الحضري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" الف حمد و شكر ليك يا رب والف مبروك لشعب مصر ".

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.



تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.